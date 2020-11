I nostri Esperti segnalano la possibilità di ottenere sconti da 125 a 173 euro sulle bollette della luce alle famiglie con reddito ISEE basso. Torniamo sull’argomento del bonus sociale luce e gas perché non tutti i contribuenti a cui spetterebbe ne hanno fatto richiesta. Soltanto un terzo degli aventi diritto ha effettivamente inoltrato la richiesta per beneficiare degli sconti sulle bollette delle utenze domestiche. Nell’articolo precedente “Quanto si risparmia con il bonus sociale per luce e gas 2020?” abbiamo fornito indicazioni sui vantaggi economici del contributo economico.

Le famiglie italiane appartenenti a fasce reddituali modeste avrebbero potuto approfittare di questo ammortizzatore sociale, ma lo hanno trascurato. Come ottenere sconti da 125 a 173 euro sulle bollette della luce alle famiglie con reddito ISEE basso? Per venire in soccorso ai contribuenti economicamente più deboli si è ritenuto allora di rendere automatico lo sconto senza necessità di inviarne richiesta.

Ciò è quanto si legge nel Decreto fiscale n. 124/2019 che statuisce l’automatismo delle agevolazioni sulle utenze a partire dal 1° gennaio 2021. Nello specifico sono previsti sconti da 125 a 172 euro sulle bollette della luce alle famiglie con reddito ISEE basso. Il bonus raggiungerà i contribuenti con reddito inferiore a 8.265 euro o a 20mila euro per le famiglie con 4 figli fiscalmente a carico. Anche il percettore del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza rientra nel novero dei beneficiari.

Sconti da 125 a 174 euro sulle bollette della luce alle famiglie con reddito ISEE basso

L’importo dello sconto sulla fornitura dell’energia elettrica cambia non solo a seconda della soglia di reddito che l’ISEE attesta. Potranno beneficiare di sconti maggiori i nuclei familiari più numerosi e bisognosi di sostegno finanziario. Nello specifico, lo sconto sulla bolletta ammonta a 125 per le famiglie con 1 o 2 membri. Sale invece a 148 euro per le famiglie con 3 o 4 membri fino ad arrivare a 173 euro in presenza di più di 4 componenti.

L’importo dello sconto aumenta ulteriormente se in famiglia figura un soggetto con grave disabilità che richiede l’utilizzo di macchine elettromedicali. Ricordiamo che le apparecchiature che garantiscono la sopravvivenza assorbono quantità considerevoli di energia elettrica. Ne consegue che, in tali casi, ai contribuenti spetta uno sconto molto più elevato che si attesta attorno ai 663 euro.