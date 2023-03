Momento particolare per i mercati azionari internazionali, dove si addensano diverse nuvole minacciose all’orizzonte. Oltre all’inflazione e ai tassi, e al pericolo di una recessione, oggi si aggiunge quello che viene dal settore bancario. Frattanto gli indici azionari americani (Dow Jones ed S&P 500) hanno segnato nuovi minimi annuali. Cosa attendere da ora in poi? A rischio il trend di lungo termine di Wall Street? Ora andremo a monitorare i livelli che potrebbero rappresentare i pericoli dietro l’angolo.

La previsione decennale

Lo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, calcola con elevate probabilità questo scenario per il decennio 2021/2030:

nei prmi 27 mesi i mercati americani dovrebbero segnare il minimo di tutto il decennio. Le probabilità erano che questo livello dovesse essere toccato entro ottobre dello scorso anno. Per il momento questa prevsione è in accordo con i prezzi che sono stati tracciati.

Frattale decennale-proieizonidiborsa.itPer quanto riguarda l’anno in corso, le probabilità sono che il minimo dovrebbe essere segnato nel mese di gennaio, mentre il massimo fra novembre e dicembre. Per quanto riguarda la proiezione del massimo, abbiamo ricevuto un’ulteriore conferma sia dalla prima settimana di gennaio, che dal barometro dello stesso mese.

Il trend di lungo termine potrebbe essere messo in discussione solo e soltanto solo da una chiusura mensile inferiore ai seguenti livelli:

Dow Jones

32.573

Nasdaq C.

11.334

S&P500

3.943.

Torniamo al breve termine.

La seduta di contrattazione di Wall Street del giorno 17 marzo (scadenza tecnica trimestrale, ma anche nostro setup mensile) si è chiusa in negativo rispetto alla giornata precedente e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

31.861,98

Nasdaq C.

11.630,51

S&P500

3.916,64

A rischio il trend di lungo termine di Wall Street? I pericoli dietro l’angolo

Anche venerdì si sono affollate ulteriori divergenze rialziste, ma e dal punto di vista giornaliero, è ancora in corso pattern il pattern rialzista inversion one two three, anche se questo deve ottenere ulteriori conferme.

Cosa monitorare per la giornata odierna?

Che non verranno perforati al ribasso i seguenti livelli:

Dow Jones

31.568

Nasdaq C.

11.363

S&P 500

3.862.

Una discesa sotto questi livelli sarebbe un pericolo da non sottovalutare e potrebbe avere un forte impatto negativo sui prezzi. Da oggi gli occhi di tutti verranno puntati sulle date del 21/22 marzo, quando si svolgerà la riunione FED, e scadranno altri setup mensili. Il setup del mese più importante è stato quello del 17 marzo, e poi il 6 marzo (annuale).

