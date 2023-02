Fuga da sogno a San Valentino nel romantico borgo medievale che celebra l’amore in grande stile

Il 14 febbraio è la festa degli innamorati, una giornata da dedicare interamente al partner. Le attenzioni nei suoi confronti ovviamente devono essere quotidiane, ma il giorno di San Valentino ci sta dedicargliene di più. Magari compiendo qualche gesto romantico fuori dall’ordinario. Il modo migliore per trascorrerlo è sicuramente ritagliarsi un po’ di tempo solo per la coppia, tempo da passare in qualche luogo magico. A tal proposito difficilmente si troverà un paese più adatto di questo che andremo a scoprire.

Quando si pensa a una città romantica vi sono alcuni nomi che subito ci vengono in mente. All’estero sicuramente Parigi, nel panorama nostrano invece Venezia e Verona. Eppure nella nostra penisola esistono tanti altri luoghi consacrati agli innamorati e spesso meno conosciuti. È il caso ad esempio di un paese in Cilento ma anche di un pittoresco borgo noto come paese dell’amore.

Uno dei borghi più belli d’Italia

Una fuga da sogno a San Valentino nel romantico borgo medievale d’Italia che sorge in Puglia, precisamente sul promontorio del Gargano. Si tratta di Vico del Gargano, in provincia di Foggia, incluso nel circuito dei borghi più belli d’Italia. Un paese poco distante dalla verde Foresta Umbra del Parco Nazionale del Gargano, ma dotato anche di mare e spiagge.

Sorge a più di 400 metri sul livello del mare e camminando tra i suoi vicoletti regala scorci panoramici davvero unici. Una delle principali caratteristiche è però il fatto che conservi un impianto medioevale. Case in pietra dai grossi portoni di legno, vecchi frantoi, archi e scalini creano un’architettura fiabesca costellata da tanti luoghi d’interesse. Diverse le chiese da visitare, tra le quali spicca l’antica Chiesa Matrice con 11 altari e il portale in pietra. Imperdibili poi il maestoso Castello Svevo – Normanno costruito da Federico II e il Palazzo della Bella dotato di un’imponente torre.

Fuga da sogno a San Valentino nel romantico borgo medievale che stupisce il partner

Vico del Gargano è il paese dell’amore, tanto è vero che vi si trovano due suggestivi luoghi dedicati agli innamorati. Il primo è il Vicolo del bacio, così stretto che è attraversabile solo tenendosi abbracciati. Il secondo è il simbolico Pozzo delle promesse, al quale affidare i propri impegni sentimentali. Il patrono del paese è proprio San Valentino, in onore del quale si tengono grandi festeggiamenti per 4 giorni, dall’11 al 14 febbraio. Durante gli stessi, ghirlande e luci addobbano questo incantevole borgo. Oltre alle celebrazioni religiose, si potrà intraprendere il percorso degli innamorati che tocca vari punti del paese, inclusi ovviamente il Vicolo del bacio e il Pozzo delle promesse.

Ad allietare ancor più l’atmosfera vi saranno poi poesie recitate dai balconi, eventi teatrali e di street art. Largo spazio anche al cibo e alle specialità, in particolare si terrà in quei giorni la Festa del Cioccolato, ideale per viziarsi un po’ con la dolce metà. Da gustare necessariamente poi il succo di arance del luogo, protette dal Santo patrono, ritenuto un elisir di amore duraturo. Al termine dell’ultimo giorno di festeggiamenti si potrà poi assistere a strabilianti giochi di luce. Vico del Gargano è davvero la meta ideale per organizzare un viaggio di coppia nel giorno degli innamorati prima di partire per Carnevale.