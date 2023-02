Costa di più la legna o il pellet? Scopri quale conviene usare per spendere meno e quali sono le stufe migliori

Negli ultimi mesi, il costo di legna e pellet è salito alle stelle. Gli aumenti del costo delle bollette hanno messo in ginocchio molte famiglie e tantissime persone cercano di risparmiare il più possibile. Oggi vogliamo occuparci del confronto tra legna e pellet e spiegare quale delle 2 soluzioni ci permetterà di spendere meno.

Ancora per diverse settimane dovremo affrontare il freddo invernale. Recentemente, è difficile reperire la legna per scaldarsi e la poca che ancora possiamo trovare costa moltissimo. Anche il costo del pellet è aumentato. Oggi il nostro obiettivo è fare chiarezza e spiegare quale delle 2 fonti utilizzare per risparmiare e come scegliere le stufe migliori sul mercato.

Costa di più la legna o il pellet? Ecco quale ti conviene scegliere e perché

Le stufe a pellet funzionano mediante l’elettricità e sono dotate di un sistema che ti permette di stabilire gli orari di accensione. Il pellet, che puoi trovare al supermercato, produce pochi residui e inquina meno rispetto alla legna. Tuttavia, la manutenzione della stufa a pellet è molto costosa e senza la corrente elettrica non potrai scaldarti. Infine, il pellet sprigiona meno calore rispetto alla legna.

Nel 2023, nonostante gli aumenti, risparmierai quasi il doppio se scegli di usare la legna. Un sacco da 15 kg di pellet costa circa 16 euro, mentre un quintale di legna da ardere costa intorno ai 20 euro. Tieni presente però che un sacco di pellet da 15 kg scalda un’abitazione media solo per circa un giorno. Devi tenere comunque conto che scaldarsi con la legna o con il pellet resta decisamente meno caro rispetto al gas.

Pro e contro tra legna e pellet

La stufa a pellet è più pratica da usare rispetto a quelle a legna. Inoltre, possiamo facilmente reperire il pellet al supermercato e conservarlo senza fatica in casa, a differenza della legna. Non dimenticare inoltre che con una stufa a pellet non dovrai preoccuparti di controllare lo stato della combustione che avviene in modo automatico.

Invece, la legna va aggiunta regolarmente. Un altro vantaggio è il fatto che il pellet non sprigiona fumo in casa e sporca pochissimo, mentre la legna può annerire i muri.

Come scegliere le stufe migliori e quanto costano

Abbiamo visto se costa di più la legna o il pellet e a questo punto parliamo di stufe. In media, una stufa a legna costa meno rispetto ad una a pellet, ma ovviamente il costo dipende soprattutto dalle dimensioni dello strumento. Una buona stufa a pellet può costare tra i 1.000 e i 3.500 euro, ma potrai trovarne anche a prezzi inferiori. Invece, per una stufa a legna potrai spendere tra i 500 e i 4.000 euro. Tuttavia, anche in questo caso incidono modelli, dimensioni e potere termico.

Per scegliere una stufa, valuta innanzitutto le dimensioni degli ambienti che dovrai scaldare. Dopodiché, cerca una stufa che abbia almeno 3 stelle perché sono le migliori se valutiamo il rapporto tra emissioni e rendimento. Inoltre, valuta la tua scelta non solo in base allo spazio a disposizione in casa, ma anche alla presenza o assenza della canna fumaria. Questa è infatti fondamentale in caso di stufa a legna.