Quali sono i frutti esotici per curare i piccoli malesseri?

I frutti esotici piacciono sempre di più, il consumo in tavola è salito del 12% rispetto al totale della frutta consumata. Secondo il report presentato all’ultimo Tropical Fruit Congress di Rimini, l’Italia è uno dei primi Paesi in Europa in fatto di acquisti. Oltre al gusto, si apprezza il concentrato di sostanze alleate del benessere che contengono. Minerali, vitamine e antiossidanti favoriscono il corretto funzionamento dell’organismo e scacciano i piccoli malesseri. Ma vediamo quali sono i più adatti a seconda dei singoli casi. Da consumare freschi, invece di affidarsi sempre ai soliti integratori sotto forma di capsule, compresse e succhi che contengono semi, buccia, polpa e frutti di origine esotica.

Frutti esotici per curare i piccoli malesseri

La dottoressa Simona Grossi, nutrizionista e naturopata, spiega che gli integratori danno un aiuto in più all’organismo per affrontare, nei periodi più intensi, affaticamenti, gonfiori, cali di energia e pesantezza. Attenzione però a non prenderli di testa propria, meglio prima chiedere al medico di base, per cicli di tre settimane al massimo ed evitarli durante la gravidanza e l’allattamento.

Invece i frutti freschi si possono consumare liberamente, scegliendo a seconda della terapia.

Cocco, depuratore naturale

Le sue proprietà depurative aiutano a combattere l’accumulo delle tossine. La vitamina C, il potassio e il magnesio favoriscono la diuresi e l’eliminazione delle sostanze di scarto che affaticano l’organismo. L’acqua di cocco libera dalla pesantezza di stomaco.

Mango, per stimolare il metabolismo

Ricco di vitamine del complesso B, che favoriscono il buon funzionamento del metabolismo e mantenere la linea, contiene le vitamine A, E e C. Utile per vuole perdere peso e regalarsi una carica di energia. Si può anche aggiungere un cucchiaio da caffè di polvere di mango essiccato nello yogurt naturale.

Papaya, per sgonfiare l’intestino

Questo frutto originario del Brasile e del Messico è ricco di preziosi antiossidanti. I semi contengono flavonoidi e polifenoli, che hanno proprietà anti-infiammatori e vaso protettrici. Favoriscono il miglioramento del microcircolo, riducono il senso di pesantezza alle gambe. L’enzima detto papaina agevola la digestione e l’eliminazione dei gas intestinali. Se non si trova la papaya fresca si può assumere un cucchiaio da caffè di estratto secco in un bicchiere d’acqua.