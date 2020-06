Cosa deve fare una società quando ha delle passività? Una società srl si può cancellare con i debiti?

Vediamo prima cosa è una srl.

La srl, il cui acronimo è società a responsabilità limitata, è la più comune ed utilizzata delle società di capitali, società che hanno autonomia patrimoniale.

Cosa è l’autonomia patrimoniale

L’autonomia patrimoniale è il principio secondo cui la responsabilità è limitata al capitale sottoscritto e risultante al registro delle imprese dove è iscritta la società.

Cosa è la liquidazione

La liquidazione è la fase di vita della società successiva allo scioglimento. A partire da essa la società non può intraprendere nuove operazioni ma solo concludere quelle vecchie e liquidare tutto l’attivo e pagare la debitoria.

Diversamente dalle società di persona, dove l’autonomia patrimoniale è imperfetta in quanto oltre alla responsabilità del capitale sussiste quella dei soci illimitatamente responsabili, la cancellazione della società deve passare attraverso la liquidazione.

Come liquidare una srl

Lo scioglimento e la messa in liquidazione con la nomina del liquidatore devono essere formalizzate e rese pubblica attraverso un atto Notarile oppure in questi ultimi anni e per alcuni specifici casi anche senza l’intervento del Notaio formalizzando il tutto presso il registro delle Imprese per il tramite di un intermediario abilitato.

Una società srl si può cancellare con i debiti?

Dopo aver incassato tutti i crediti e venduto tutti i beni dell’attivo il liquidatore salderà per quanto possibile i debiti e poi sottoporrà ai soci l’approvazione del bilancio finale di liquidazione ed un piano di riparto dal quale ovviamente nulla potrà essere ripartito ai soci senza aver prima pagato tutti i debiti.

Esperite le procedure indicate il liquidatore potrà chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese anche in presenza di debiti non saldati.