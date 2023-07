3 piante che non possono mancare in casa o sul balcone e in giardino

Piante che non possono mancare in casa-Foto da pexels.com-Autore Magda Ehlers

Per abbellire casa e giardino niente di meglio del scegliere piante verdi e fiorite. Proviamo queste tre!

Le piante sono perfette per abbellire l’ambiente domestico. Con il verde e i loro fiori, infatti, sono davvero un toccasana anche per combattere l’umore nero. Tornare a casa e imbattersi in una nuova fogliolina o un fiore renderà davvero contenti. Un modo per dimenticare le brutture della giornata appena trascorsa. In molti amano le piante grandi come, ad esempio, i ficus. Ma non sono le sole, infatti anche piante piccole possono essere ricche di bellissimi fiori. Non dimentichiamo che, ad esempio, le orchidee sono piante di dimensioni ridotte capaci di rendere meraviglioso qualsiasi angolo della casa.

Oggi si andrà alla scoperta di 3 piante d’appartamento da comprare per i loro stupendi fiori. Tra queste la hoya, la clivia minata e la glossinia.

3 piante che non possono mancare in casa

La hoya carnosa è una pianta proveniente dalle foreste pluviali. Per questo motivo, pur amando il sole, dovrà essere protetta dai raggi diretti che potrebbero danneggiarne il fogliame. I fiorellini, molto profumati, della hoya sbocceranno durante la primavera e saranno molto scenografici.

Per quanto riguarda le annaffiature, la hoya andrà bagnata poco ma frequentemente, durante l’estate anche tutti i giorni. Il terreno dovrà essere drenato e acido per riuscire a farla sopravvivere a lungo. Ideale procedere utilizzando anche della sabbia oltre al terriccio.

Clivia minata

Con le sue meravigliose foglie verdi, la clivia minata è una delle piante più belle da scegliere per abbellire la casa. I fiorellini sbucano al centro della pianta e, nella maggior parte dei casi, saranno di colore arancione. Tuttavia è una pianta molto affascinante anche in assenza di fioritura. Oltre a bagnare la clivia, sarà bene utilizzare del concime per piante da fiore che favoriranno la fioritura.

Durante il periodo invernale meglio evitare luoghi eccessivamente riscaldati. Meglio prediligere un vano scale o una zona senza riscaldamento. Ridurre, poi, il più possibile i travasi, che potrebbero danneggiare le radici.

Glossinia

La terza pianta di cui si tratterà è la glossinia. Anche in questo caso i meravigliosi fiori saranno un motivo più che sufficiente per prendersene cura. Le temperature più adatte a questa pianta sono quelle che si aggirano attorno ai 20 gradi, patirà il freddo invernale. Per questo motivo sarà bene spostarla all’interno con l’arrivo dei primi freddi.

Scegliere un terriccio per piante acidofile e procedere con concimazioni regolari per riuscire ad ottenere fioriture più abbondanti. Si consiglia di riporre il tubero in una zona con temperatura non inferiore ai 10 gradi durante l’inverno. Oltre a questo, procedere con il ricambio del terriccio. Ecco 3 piante che non possono mancare in casa ma anche sul balcone.