In questi ultimi anni abbiamo assistito a una delle più grandi crisi degli ultimi tempi. Non solo in termini economici ma anche sociali e di occupazione. Negozi, palestre, ristoranti, cinema, teatri chiusi, e ospedali, invece, sempre più affollati. Con l’arrivo dei vaccini sembra apparire una luce infondo a questo tunnel che fino all’anno scorso sembrava sempre più lungo e buio.

Tante sono state le preoccupazioni, così come la malinconia e la nostalgia. Motivo per cui miliardi di persone hanno sofferto di stress. Un nemico invisibile che causa effetti negativi, come l’insonnia o la paura di addormentarsi per evitare gli incubi. Oltre a conseguenze più gravi come la depressione.

Studi scientifici e clinici si sono adoperati per ricercare negli alimenti il segreto per vivere meglio. E sembra proprio che l’abbiano trovato. Il segreto per combattere lo stress e la depressione è assumere questi due alimenti buonissimi che tutti amiamo.

Le nocciole

È noto a tutti che la frutta secca non solo è una delizia per il palato ma fa anche molto bene alla salute. Per un approfondimento, consigliamo di leggere l’articolo “I sorprendenti benefici che apportano questi alimenti soprattutto per chi pratica sport e un consiglio sulla quantità”.

Le nocciole sono degli ottimi snack se assunti quotidianamente, facendo attenzione a non esagerare. Esse sono ricche di un minerale e di una vitamina che rappresentano il segreto contro lo stress e la depressione.

Gli esperti della salute hanno affermato come il magnesio aiuta a calmarsi poiché influisce sul sistema nervoso. Favorisce il raggiungimento del rilassamento psicologico.

Ma le nocciole sono ricche anche della vitamina B6 essenziale per la sintesi della serotonina.

Il cioccolato

La serotonina è un neurotrasmettitore ed è definita come “l’ormone della felicità”. Essa contribuisce positivamente a diversi fattori, tra cui al buon umore. Studi scientifici hanno dimostrato come il cioccolato è l’alimento che contiene la maggiore quantità di serotonina.

Lo snack perfetto sarebbe la barretta di cioccolato con le nocciole. Però il cioccolato deve essere fondente minimo al 70%. Ecco perché il segreto per combattere lo stress e la depressione è assumere questi due alimenti buonissimi che tutti amiamo.