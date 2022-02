Fra l’8 e il 13 marzo scadono le domande per entrare in questa grande azienda italiana ed è richiesto solo il diploma

È di questi giorni la pubblicazione dell’azienda svedese Potentialpark, leader nel campo delle ricerche di mercato sui dati aziendali, che assegna il primo posto in Italia per il reclutamento del personale a Ferrovie dello Stato. In particolar modo il riconoscimento è stato conferito in relazione alla migliore esperienza di ricerca di lavoro online e per la facilità di consultazione delle offerte disponibili attraverso i social.

Quali sono le figure richieste

Ebbene, chi ha intenzione di presentare la propria candidatura dovrà tenersi pronto. Infatti fra l’8 e il 13 marzo scadono i termini per presentarsi alla selezione di alcune figure professionali da inserire subito nell’organico. È importante sapere che per i profili richiesti è necessario il diploma di scuola secondaria.

Sul sito ufficiale dell’azienda si possono consultare le selezioni attive al momento. In particolar modo focalizziamo l’attenzione sulle posizioni di capitreno e customer advisors, che si chiudono il giorno della Festa della donna e quello di macchinisti, il cui termine di partecipazione è 5 giorni dopo.

Vediamo in cosa consiste nel dettaglio il lavoro da svolgere. Il capotreno ha il compito di accogliere i passeggeri e risolvere prontamente qualsiasi problema accada. Dunque dovrà essere in grado di assistere i clienti che si tratti di indicazioni pratiche su come orientarsi nel viaggio o di criticità sui biglietti.

Ai custmer advisors invece non è richiesto di viaggiare. Il lavoro sarà dunque svolto in stazione. In particolar modo in questo momento sono richiesti in Lombardia. Dovranno infatti prendersi cura delle necessità dei passeggeri che transitano in stazione. Inoltre si occuperanno di fare promozione e di vendere i servizi accessori che l’azienda offre.

Le figure saranno assunte immediatamente con un contratto di apprendistato.

A tempo indeterminato sono invece i contratti per i macchinisti. Questi saranno responsabili della conduzione del treno e di seguire attentamente tutte le norme di sicurezza imposte dalla legge per la salvaguardia dei passeggeri nel loro trasporto. Per queste figure è indispensabile essere possesso di una licenza di condotta valida oltre al diploma.

Le domande vanno inviate per via telematica compilando il form relativo ad ogni posizione disponibile sul sito dell’azienda.

