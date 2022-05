Tutti pensano che Santa Claus risieda tutto l’anno a Rovaniemi, dove si trova il celebre Villaggio di Babbo Natale. Secondo altre fonti il barbuto signore che porta doni ai bambini risiederebbe con tanto di Rudolph, Fulmine e le altre renne a Dobrak. In questa ridente ma freddissima cittadina norvegese è Natale tutto l’anno e Santa Claus potrebbe trovarsi completamente a proprio agio. In questo articolo andremo a fare la conoscenza di Dobrak e a comprendere cosa offra ai turisti.

Fra i veri fiordi norvegesi in questo borgo europeo che non è Rovaniemi né Rothenburg è sempre Natale anche ad agosto

Questa cittadina si trova a circa 40 km da Oslo. Dobrak è un villaggio di pescatori davvero folkloristico che si può raggiungere anche in bus partendo da Oslo. Anche il viaggio è suggestivo perché la strada che conduce dalla capitale alla nostra cittadina attraversa i boschi e si ammirano tanti panorami tipici scandinavi. Il borgo è davvero caratteristico ed affaccia sull’incantato Fiordo di Oslo. La casa di Babbo Natale è, in realtà, un negozio natalizio aperto anche in estate. Per gli appassionati delle decorazioni consigliamo anche Lauscha, il magico paese dove il Natale dura tutto l’anno. A fianco si trova anche un ufficio postale dove i bambini possono scrivere i propri desideri e far timbrare ufficialmente la propria letterina. È l’atmosfera ad essere indimenticabile ed è facile immaginare che Santa Claus abbia eletto questo luogo come residenza.

Il fiordo di Oslo e l’Acquario

I magici giochi di luce del sole visibili dal porticciolo vanno assaporati minuto per minuto. Le foto si sprecheranno per immortalare le vele bianche che arrivano in porto con uno scenario incredibile. È possibile però, mangiare in qualche ristorantino vista fiordi con menù di pesce freschissimo, fra cui lo sgombro o gamberetti.

A Dobrak è possibile anche visitare l’Acquario con pesci, molluschi e crostacei che si trovano nello stretto omonimo. Si tratta della riproduzione della vita sottomarina con le stelle marine che sono le protagoniste assolute: una tappa imperdibile per i bambini. Lo stesso dicasi per un ridente borgo montano, tutto italiano, paradiso del trekking e della mountain bike, di cui abbiamo già parlato: Canazei.

Fra i veri fiordi norvegesi, in questo borgo europeo è sempre possibile acquistare decorazioni natalizie, fra cui i nisser. Quest’ultimi sono gli gnomi del Natale norvegesi.

