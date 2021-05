Se si pensa ad una vacanza in un posto del tutto particolare non si può non visitare Lauscha il magico paese dove il Natale è una festa che dura tutto l’anno

Oltre alle celebri Rovaniemi in Finlandia dove ha sede il Villaggio di Babbo Natale, e Rothenburg ob der Tauber, in Germania, c’è un’altra città del Natale, Lauscha.

Per gli amanti del Natale, come si verifica da anni negli USA, ci sono moltissime mete da visitare anche in estate. Lauscha è infatti un piccolo borgo della Turingia, in Germania, di appena 3.700 abitanti dove la magia del Natale si respira per tutto l’anno.

A Lausha, infatti, hanno sede decine di vetrine artigianali che producono addobbi e decorazioni natalizie. Nel 1707 fu fondata la prima azienda di vetro soffiato.

Da allora Lausha, questo piccolo borgo nella foresta della Turingia, è diventata la capitale mondiale dell’addobbo in vetro. Le sapienti mani artigiane creano qualsiasi soggetto natalizio da appendere come decorazione in finissimo vetro che poi viene dipinto sempre a mano.

Le prime decorazioni prodotte avevano forma di frutta e noci. Ma ad oggi troviamo Babbi Natale, renne, elfi, fiocchi di neve, e così via. I laboratori sono aperti alle visite. Ed è possibile vedere i mastri vetrai all’opera.

Durante l’affascinante percorso “sulle tracce del vetro”, si può comprendere tutto l’iter di produzione fin dal principio quando il vetro è incandescente. Alla fine del tour è irrinunciabile cimentarsi nella creazione di una propria sfera natalizia.

Per gli amanti del Natale è un’occasione unica soprattutto perché sono presenti molti outlet aziendali. Qui si possono trovare non solo decorazioni ma anche complementi d’arredo e stoviglie in vetro a prezzi più convenienti.

Lauscha si trova nel bel mezzo della “strada dei giocattoli” in Germania. Uno splendido iter fiabesco creato per grandi e piccini tra Erfurt, Norimberga, ecc.

Anche la particolare collocazione di questa cittadina fa di Lauscha un paese incantato perchè è circondato da un bellissimo bosco di abeti rossi e colline che arrivano ad un massimo di 800 m.

Ma nella cittadina tedesca del vetro soffiato c’è anche una spettacolare area balneare con piscine e scivoli e idromassaggio. Le piscine sorgono in un sito molto particolare circondato dal verde, situate all’aperto sul dirupo di una collina.

Non si può lasciare Lauscha, infine, senza aver provato la pista estiva per slittini sul “Pappenheimer Berg” che copre un dislivello di 110 m.

Ecco, dunque, perchè, se si pensa ad una vacanza in un posto del tutto particolare, non si può non visitare Lauscha, il magico paese dove il Natale è una festa che dura tutto l’anno. Qui tutte le informazioni per visitare un altro luogo incantato.