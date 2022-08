I lavori stagionali sono una grande risorsa per un Paese come il nostro a vocazione turistica. Camerieri, barman, cuochi e personale per le pulizie delle camere di hotel sono coloro che considerano l’estate come un periodo di lavoro, non di vacanza. Il Ferragosto potrebbe, inoltre, esser considerato come un giorno a sé stante, in cui lavorano alcune figure, richiestissime e ben pagate. La maggior parte di quest’ultime hanno a che fare con il settore turistico o con l’indotto. Sicuramente potrebbero esserci occasioni per alcuni lavori a chiamata per il prossimo weekend.

Fra i lavori estivi, ecco le professioni richieste a Ferragosto

I lavori estivi sono solitamente considerati come lavori a chiamata. Anche coloro che possiedono una Partita IVA sono molto apprezzati per collaborazioni occasionali.

Gli imbianchini

Lavoro extra aspetta i pittori in quanto coloro che non sono partiti per le vacanze, sfruttano il periodo delle ferie per sistemare casa. L’imbiancatura delle pareti è fra i lavori di abbellimento o ristrutturazioni più frequenti. Molte aziende specializzate cercano personale in più da inserire momentaneamente nell’organico.

Le hostess e steward per eventi

A Ferragosto sono molto numerosi gli eventi organizzati nelle località turistiche: esposizioni di vetture d’epoca, degustazioni, promozioni in store. Se gli eventi non sono organizzati dalle Proloco allora le hostess e gli steward sono risorse esterne. In questo caso si possono contattare le agenzie che organizzano l’evento ed inviare il proprio curriculum vitae.

Gli esperti di Carving

Per i pranzi di Ferragosto ci sono delle professionalità molto ricercate che vengono retribuite molto bene. Si tratta degli esperti di carving o intagliatori di frutta e verdura. Molte strutture ricettive e ristoranti affidano a questi artisti la preparazione dei propri buffet, volendo stupire gli ospiti. Non ci si improvvisa esperti intagliatori ma con un buon corso e una discreta esperienza si può lavorare veramente bene durante le ricorrenze.

I fattorini del ghiaccio

Intitolando il paragrafo come sopra, sembrerebbe uno spezzone a metà fra il goliardico e il fantascientifico. Invece si tratta di pura realtà. Molti locali notturni, pescherie, gastronomie necessitano di grandi quantitativi di ghiaccio e non possono produrlo spesso autonomamente. Esistono quindi delle aziende specializzate che producono ghiaccio con acqua purissima, ideale per cocktail, che consegnano lastre o cubetti di ghiaccio a chili. Nel giorno di Ferragosto anche moltissimi catering si affidano a queste aziende pertanto saranno in molti a consegnare ghiaccio pronto all’uso.

Gli allestitori di stand e luminarie

Proprio perché a Ferragosto sono moltissime le manifestazioni e gli eventi, molte aziende di allestimenti stand cercano personale extra. C’è chi deve allestire stand e montare gazebo e casette oppure chi dovrà installare luminarie per i festeggiamenti di questo giorno festivo.

Queste sono solo alcune delle professionalità richieste per la giornata di Ferragosto ma ne elenchiamo altre anche come :

Baby sitter per la serata soprattutto (sulle piattaforme di reperimento baby sitter si possono trovare diverse opportunità);

parcheggiatori;

bagnini;

personale per allestimenti pirotecnici;

sommelier e barman.

Ecco quindi fra i lavori estivi, chi lavorerà di più a Ferragosto.

