Bastano 10 minuti per sgonfiare la pancia: ecco l’allenamento facile per l’estate che ama anche Jennifer Aniston

Cerchi un allenamento veloce che ti faccia entrare nel costume per l’estate? Ecco l’allenamento che puoi fare ovunque, anche quando fai le pulizie!

Il caldo e l’estate sono arrivati e pensi che la prova costume sia saltata? Non rinunciare ad una vacanza o a una giornata al mare perché ti senti fuori forma. Prova questa mini-fitness routine che è come ballare, i risultati sono incredibili. Anche la stupenda attrice Jennifer Aniston non può più farne a meno!

La routine di Jennifer Aniston che la fa sentire più giovane di 30 anni

Niente ore interminabili passate in palestra tra zumba, pilates e sala pesi. Se vuoi recuperare la forma e sgonfiare la pancia, prova gli esercizi delle ballerine. 10 minuti al giorno, allungamento e l’aiuto di una fascia elastica e il tuo corpo tornerà tonico in poco tempo. Questo tipo di allenamento è facile da fare, si basa sulla resistenza e puoi farlo un po’ ovunque. La bella Jennifer Aniston, ancora in gran forma a 54 anni, ne dimostra almeno una trentina in meno, come fa? Si tratta di facili esercizi, saltelli e allungamento, ma tutto con l’aiuto di una fascia elastica. Aumenta la resistenza, non servono particolari attrezzi e si può fare praticamente ovunque. È un allenamento ideale, soprattutto se ci tieni ad avere un lato B tonico e alto allenandoti solo a casa. Ormai il training casalingo è amato da tutti, vip internazionali o personaggi nostrani, come Elisabetta Gregoraci.

Bastano 10 minuti per sgonfiare la pancia, l’allenamento Exercise Snacking

Questo tipo di allenamento è uno di quelli definiti Exercise Snacking, tanto di moda anche su TikTok. Allenamenti brevi, facili anche per chi non è abituato ad allenarsi e soprattutto efficaci. Alla fine, 10 minuti al giorno, anche 5 minuti due volte al giorno riescono a trovarli tutti. Poi se vuoi un allenamento per tutto il corpo, ci sono esercizi più completi che utilizzano le ballerine per la preparazione. Oppure, se vuoi concentrarti sulla pancia ce ne sono altri, e altri ancora per avere le gambe snelle. Non sai da dove cominciare? Segui l’allenamento della TikToker Sonia Zordan, con 3 esercizi semplici da fare con la musica avrai gambe toniche e snelle! Un must se vuoi sfoggiarle con pantaloncini o gonne questa estate.

Allora, se ti bastano 10 minuti per sgonfiare la pancia e sentirti più bella, perché aspettare? Scegli la musica che più ti piace, procurati una fascia elastica e divertiti per 10 minuti. È incredibile quanto può fare la differenza anche in pochissimo tempo!