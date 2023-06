Prova la torta di mele umida e soffice di Sonia Peronaci: la più buona che abbia mai mangiato!

Vorresti cucinare una torta di mele degna delle migliori pasticcerie? Prova la ricetta di Sonia Peronaci. È una versione rustica e facile da realizzare. Vediamo come fare per sfornare un dolce da dieci e lode, quello che la famiglia stava aspettando.

È il dolce della nonna per eccellenza, quello che amavamo divorare da piccini. Parliamo infatti dell’unica e inimitabile torta di mele, che scaldava il cuore col suo profumo. Anche se la ricetta originale è ancora quella che in molti seguono, col tempo abbiamo visto diverse varianti proporsi in tavola. Una di queste non si discosta poi molto dalla tradizione, ma si limita a ricalibrare gli ingredienti. Ne gioverebbe l’interno, che è più ricco di mele tagliate in appositi dadini. L’idea è di una delle regine della cucina, la fondatrice di Giallo Zafferano Sonia Peronaci. Ecco il procedimento e tutto il necessario da mettere sul piano di lavoro.

Prova la torta di mele umida e soffice della casa, la migliore sul web!

Vediamo le dosi per 10 persone della nostra torta alle mele:

800 g di mele;

200 g di farina 00;

125 g di burro;

4 uova;

170 g di zucchero semolato;

16 g di lievito in polvere;

una scorza di limone;

una bacca di vaniglia;

½ cucchiaino di polvere di cannella;

una punta di sale grosso.

Partiamo con la pulizia della frutta: sbuccia le mele e affettale in quattro parti. Sbarazzati del torsolo, quindi tagliale ulteriormente in fette di circa 1 cm di spessore. Infine, ottieni dei cubetti che si inseriranno nel composto. Scalda il burro in un pentolino finché non si scioglie. Aggiungi anche i semi interni della bacca di vaniglia, che preleverai con l’aiuto di un coltello.

Passa all’impasto: rompi le uova in una ciotola, unisci lo zucchero e monta tutto per bene. Versa lentamente il burro fuso, senza smettere di sbattere. Aggiungi farina, lievito e cannella con un setaccio. Amalgama tutti gli ingredienti, poi dosa un pizzico di sale e grattugia la buccia del limone. Per finire, butta dentro le mele a cubetti e mescola un’ultima volta il tutto.

Cottura

Distribuisci l’impasto appena preparato in una tortiera rivestita con carta da forno o cosparsa di burro e farina. Preriscalda il forno stesso, poi inserisci il dolce e cuoci per 50 minuti a 175 gradi in modalità statica. Passato il tempo, fai la prova dello stecchino per verificarne la cottura.

Se dentro è asciutto potrai sfornarlo e aspettare che si raffreddi. Togli il dolce dal contenitore, sistemalo su un piatto e completa con una spolverata di cannella e zucchero a velo. Sfodera il coltello e prova la torta di mele umida e soffice che conquisterà tutta la casa!