5 macchine fotografiche da regalare nelle feste con un ottimo rapporto qualità prezzo

Una macchina fotografica è sempre un regalo che si accoglie volentieri. Certo costa un po’ ma ci sono alcuni modelli che hanno un rapporto qualità prezzo interessante. Seguiamo qualche consiglio da esperti.

A volte ci si rende conto di non essere molto bravi con i pennelli o la matita. Tuttavia la voglia di esprimersi non manca. La macchina fotografica è una bella idea, anche come regalo. Permette di tirar fuori l’artista nascosto che è in noi. Ci facilita il rapporto con la realtà esterna e ci offre la possibilità anche di esprimerla.

Perché regalare una macchina fotografica

I primi fotografi cercavano di imitare i pittori, anche a causa degli apparecchi fotografici che erano molto ingombranti. In seguito si ridussero le dimensioni e anche le immagini diventarono diverse, più fotografiche e meno pittoriche. Regalare una macchina fotografica perciò non è affatto una cattiva idea, è un modo per saper esprimere la propria creatività. Ecco allora 5 macchine fotografiche da regalare.

Quale macchina fotografica regalare o regalarsi e anche conveniente

Sul mercato troviamo le fotocamere digitali, ma nel mondo dell’usato anche quelle a pellicola. Se il regalo è diretto ad un appassionato di fotografia, queste ultime non sfigureranno. Forse non le utilizzerà, ma sicuramente sarà un piacere riscoprire le macchine analogiche con tutto il loro fascino. Se ne trovano diverse e buone sulla fascia dei 100 euro e più.

Tra gli apparecchi digitali troviamo due categorie, le mirrorless e le reflex. Queste ultime hanno un mirino ottico, mentre le altre elettronico. In questi ultimi anni sembra che le mirrorless soppiantino poco per volta le reflex.

5 macchine fotografiche da regalare per fare bella figura e risparmiare

Parliamo di fotocamere con un buon rapporto qualità prezzo e non necessariamente le ultime uscite. Nel settore delle mirrorless possiamo prendere in considerazione la Panasonic Lumix GX9. La troviamo a circa 600 euro. Un modello maneggevole con mirino e schermo sul dorso. Ben costruita e con una stabilizzazione dell’immagine a 5 assi. Buona reattività e flash integrato nella macchina. In Italia è uscita nel 2018.

Nella stessa fascia di prezzo troviamo un’interessante fotocamera reflex. Si tratta della Canon EOS 250D, uscita nel 2019. Nel suo arco tre frecce da considerare. Possiede un rapido e preciso autofocus, una buona latitudine di esposizione e anche una buona qualità d’immagine.

Compatte e istantanee

Tra i modelli di fotocamera vi sono anche le compatte. In genere si distinguono perché più piccole e ad obiettivo fisso. Una buona macchina è la Panasonic Lumix TZ200, che troviamo intorno alle 600 euro. Ha il vantaggio di avere ottiche della prestigiosa Leica. Uscita nel 2018 vanta una buona presa in mano e un’ottima qualità d’immagine. Ha una buona reattività e lo schermo tattile.

Un altro campo della fotografia da considerare è quella istantanea. Sono macchine che producono direttamente l’immagine su carta come le vecchie polaroid. Il prezzo si aggira fra le 100 e 200 euro. Un modello interessante è il Fujifilm Instax Mini 90. Uscita nel 2017 è semplice da usare, con buona qualità d’immagine, batterie ricaricabili e due pulsanti di scatto.