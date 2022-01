Il 2022 è ormai iniziato e per alcuni segni zodiacali questo significa un mare di fortuna e prosperità. Chi consulta quotidianamente l’oroscopo saprà che non tutti i segni sono sempre baciati dalla buona sorte.

Spesso accade, infatti, di doversi destreggiare tra cattive notizie e sfortuna persistente. La notizia positiva è che non tutto dipenderà sempre da stelle e pianeti. Molto sarà influenzato dalle azioni e dai gesti di ognuno di noi, anche la sorte peggiore può volgere al meglio se ci si impegna.

Oltre al classico oroscopo anche quello cinese si è dilungato nell’elenco dei segni che avranno fortuna e felicità in questo anno della Tigre.

Tuttavia non sempre si può essere beniamini della dea bendata, a volte succede che i pianeti si allineino contro determinati segni.

Nel 2022 l’opposizione di Saturno porterà un po’ di sfortuna a questi due segni zodiacali che, però, con impegno e ottimismo riusciranno a rialzarsi.

Fortuna sul lavoro ma sfortuna in amore per questi 2 segni zodiacali che nel 2022 avranno Saturno contro secondo l’oroscopo

Tra i segni meno baciati dalla fortuna nel 2022 troviamo lo Scorpione. Specialmente dal punto di vista sentimentale, infatti, gli appartenenti a questo segno zodiacale non andranno incontro a grandi soddisfazioni.

Nonostante le difficoltà sarà importante imparare a fare tesoro di ogni tipo di esperienza, anche la più inaspettata può nascondere delle opportunità.

Un anno che, invece della stabilità, metterà di fronte a continui cambiamenti sia sentimentali che sul lavoro.

Un anno di brusche frenate che, se affrontato con il giusto spirito, aprirà le porte a un 2023 strepitoso. La buona sorte, infatti, comincerà a palesarsi dai primi mesi di autunno per poi proseguire nel prossimo anno.

Senza aspettare la fine dell’anno, comunque, da febbraio in poi la fortuna comincerà a girare almeno sul lavoro. Febbraio sarà il momento per chiedere aumenti, cambi di ruoli o, semplicemente, delucidazioni. Chi ancora non lavora potrà sfruttare il momento per cimentarsi in colloqui, novità dietro l’angolo.

Leone

Il secondo segno zodiacale che dovrà aspettare un po’ per tornare a splendere è proprio il re dello zodiaco, il Leone.

Pur non avendo la pazienza tra le loro doti i Leoni dovranno riuscire a non innervosirsi di fronte alle sfide.

Il 2022, infatti, sarà pieno di difficoltà e delusioni che porteranno ad una crescita del singolo utile per trarre beneficio dalle situazioni.

Le coppie dovranno dirimere alcune controversie ma gennaio resterà comunque un mese in cui i sentimenti verranno accantonati momentaneamente.

La concentrazione nel mese di gennaio sarà tutta per il lavoro. Molti riusciranno finalmente a dare vita a nuovi progetti lavorativi e altri apriranno un nuovo capitolo della loro vita.

Sarà la primavera a portare buone notizie in campo lavorativo ma anche sentimentale.