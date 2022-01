Gennaio per l’Italia significa solo una cosa: freddo da Nord a Sud, vento, pioggia e nevicate ad alta quota. È vero, ci sono dei luoghi in cui il clima è più clemente, ma qui bisogna fare i conti con la forte umidità o l’influsso del mare.

Per questo motivo nel programmare le prossime vacanze potrebbe venir voglia di evadere, almeno per qualche giorno, da un meteo così rigido. Sarebbe un sogno mettere da parte maglioni di lana, giubbotti e cappotti e recuperare dall’armadio gonnelline, prendisole e costumi.

Un sogno che, però, può diventare realtà muovendosi tra le varie parti del Mondo. Tutto quello che serve, quindi, è una valigia e sapere dove andare.

Questo lo scopriremo proprio nell’articolo di oggi.

Ecco 5 mete spettacolari dove andare in vacanza a gennaio al caldo, una anche in Europa spendendo poco

Partiamo volando in Sud America e dirigendoci verso un Paese colorato, allegro e dalla lingua che sembra una dolce melodia.

Stiamo parlando del Brasile, dove troviamo Rio de Janeiro.

Questa immensa città sorge lungo l’oceano Pacifico e a gennaio possiamo trovare temperature che oscillano tra i 24 e i 30 gradi.

Principalmente, quindi, ci attenderà una vita da spiaggia tra le famosissime Copacabana e Ipanema.

Tra una tintarella e l’altra, però, potremmo visitare:

la statua del Cristo Redentore sul Monte Corcovado;

lo stadio Maracanà;

il quartiere del Sambodromo con la scalinata del Selarón.

Rimanendo in zona, un’altra meta interessante è il Messico e la città di Cancún che si affaccia sul Mar dei Caraibi. Qui a gennaio le temperature arrivano di rado ai 30 gradi ma non scendono mai sotto i 25.

Nel nostro itinerario non dovrebbero mancare:

Playa Tortugas;

il sito archeologico El Rey;

il museo Maya;

Xcaret Park.

Per chi, invece, vuole trascorrere una vacanza in totale relax tra mare e spiagge deserte la scelta giusta potrebbe essere andare alle Maldive. L’unica cosa da fare sarebbe scegliere l’atollo che più ci piace, come Alimathà, e poi alternare il riposo a escursioni in barca, snorkeling e kayak.

Una città futuristica

Se oltre alle spiagge vogliamo respirare un’atmosfera ultramoderna, l’ideale sarebbe andare in una città come Dubai negli Emirati Arabi Uniti.

In questo luogo così suggestivo, con una temperatura tra i 22 e 30 gradi, di certo non mancano le cose da vedere:

il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo;

il Dubai Mall che è molto più di un centro commerciale;

Deira e il souk;

l’isola artificiale Palm Jumeirah.

Torniamo in Europa

Infine, dopo aver viaggiato per il Mondo, torniamo più vicino all’Italia, in un luogo che si trova in Spagna e sicuramente più conveniente in inverno.

Stiamo parlando delle Isole Canarie che sono Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro.

Qui, con temperature fresche tra i 18 e i 22 gradi circa, abbiamo la possibilità di scegliere tra spiagge, natura selvaggia, locali deliziosi e passeggiate rilassanti.

Allora, eccole qui le 5 mete spettacolari dove andare in vacanza a gennaio al caldo, una anche in Europa spendendo poco.

