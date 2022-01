È sempre triste quando arriva il giorno dell’Epifania poiché “tutte le feste si porta via”. Dobbiamo disfare l’albero e le decorazioni in casa, ma soprattutto se ne va l’atmosfera magica che si crea durante tutto il periodo natalizio. Sicuramente per il giorno della Befana, il 6 gennaio, avremo avuto casa piena di calze per i nostri bimbi, ma anche per noi stessi visto che non si è mai grandi per la calza.

Mariti, mogli, fidanzate e fidanzati avranno provveduto a strappare un sorriso ai partner e non soltanto ai figli. Li abbiamo già finiti tutti i cioccolatini?

Se li abbiamo conservati nella speranza di vederli sparire per evitare di mangiarne uno al giorno, allora con la cioccolata avanzata della calza della Befana prepariamo questa torta soffice e gustosa pronta in 30 minuti senza latte. Alcuni non l’avranno mai sentita nominare, ma il nome “torta della Befana” le si addice perfettamente.

Questa torta altro non è che un gustosissimo ciambellone ricoperto di una colata di cioccolato e decorato proprio con tutti i tipi di cioccolatini che solitamente si trovano all’interno della calza. Vediamo come preparare questa squisitezza, che renderà felici sia i bambini che i più grandi.

Ingredienti

Considerando di voler creare una torta, i cui pezzi siano circa 10, ciò che ci occorre è:

125 gr di farina;

125 gr di zucchero;

60 gr di olio di semi;

70 gr di acqua naturale;

2 uova;

2 cucchiai di fecola di patate;

una bustina di lievito per dolci;

aroma di vaniglia;

cioccolati della calza.

Prendiamo una ciotola e rompiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero e sbattiamo. Aggiungiamo poco a poco l’acqua e continuiamo a sbattere fino a quando non si saranno amalgamati bene diventando una miscela spumosa.

Dopo aver ottenuto la consistenza corretta, aggiungiamo sempre poco a poco l’olio continuando a mescolare, nonché l’aroma di vaniglia senza perdere quella consistenza. Una volta terminato, aggiungiamo la farina e il lievito e mescoliamo.

Prendiamo la teglia apposita per la realizzazione del ciambellone, imburriamo e versiamo un po’ di farina per evitare che l’impasto si attacchi e versiamo quest’ultimo all’interno. Inforniamo nel forno preriscaldato a 180° gradi per circa mezz’ora.

Lasciamo raffreddare e nel frattempo sciogliamo qualche cioccolatino a bagnomaria che verseremo sopra il ciambellone come una colata. Prendiamo tutti gli altri cioccolatini e mettiamoli ad uno ad uno come decorazione attorno alla circonferenza della torta.

