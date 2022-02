“Sì, lo voglio”, una brevissima frase che tantissimi, tra donne e uomini, sognano di poter dire un giorno.

Non sempre, però, è così facile arrivare a questo momento clou per una coppia.

Il matrimonio, infatti, è una questione seria e impegnativa, che ci si può trovare a dover rimandare per mettere da parte un po’ di soldi o per trovare la casa giusta.

Tuttavia, per molti è anche una questione di carattere.

C’è chi non si sente pronto a fare questo passo, sentendosi un eterno Peter Pan, e chi, invece, fa il conto alla rovescia.

Anche le stelle, però, sembrerebbero metterci il loro zampino e per chi crede nell’influenza dei segni zodiacali potrebbero avere un peso decisivo.

In questo articolo, allora, andremo proprio a scoprire che all’interno dello zodiaco solo questi 6 segni sarebbero i più desiderosi di pronunciare il fatidico sì.

Segni di fuoco

Partiamo da loro, particolarmente solari, energici, dall’animo e dal carattere potente e travolgente.

Su tre, solamente due sognerebbero il matrimonio e cioè il Leone e il Sagittario.

I Leoni in giro per il Mondo sarebbero in genere persone molto passionali e fisiche. Quando amano lo fanno con tutto il cuore, senza riserve o timori, e questa è una loro dote naturale. Quindi, le nozze sarebbero un passo fondamentale per poter stare accanto al proprio amore e condividere ogni istante della vita.

Passando al Sagittario, questo sarebbe un segno particolarmente positivo, fiducioso nei confronti del futuro, tradizionalista e in cerca di continui stimoli.

Per questo il matrimonio sarebbe un passo imprescindibile e rappresenterebbe anche una nuova sfida, da affrontare con la tipica serietà che lo contraddistingue.

All’interno dello zodiaco solo questi 6 segni sarebbero quelli più adatti al matrimonio e pronti a convolare a nozze

Tra tutti i segni d’acqua, solamente il Cancro sembrerebbe pronto alle nozze.

Dopotutto si sa, da sempre è visto come uno dei segni più romantici in assoluto.

Infatti, tra le cose più importanti ci sarebbe proprio la famiglia e creare una stabilità con il partner sarebbe già un buon punto di partenza.

Lo stesso destino tocca alla Bilancia, dominata da Venere, unico segno d’aria che vorrebbe coronare la propria love story con il matrimonio.

L’amore, per una Bilancia, sarebbe una cosa semplice e così non vedrebbe l’ora di vivere una quotidianità stabile, piena di sentimenti e dolcezza.

Segni di terra

Infine, questi sono due e cioè Toro e Capricorno.

Il primo sarebbe tra i segni più convinti che la vita in due si possa affrontare meglio e con più gioia.

L’amore sarebbe un vero punto fisso e il matrimonio fondamentale per godere di un rapporto stabile che gli dà sicurezza.

Il Capricorno, invece, si mostrerebbe più restio a questo sentimento così profondo e sconvolgente.

Però, una volta colpito dalla freccia di Cupido, sarebbe in grado di amare in maniera totale e fedele.

Nonostante questo, il matrimonio sarebbe vissuto come una rassicurazione, un segno positivo che gli permetterebbe di avere fiducia nei suoi sentimenti.

Approfondimento

Per far durare l’amore nel tempo non servono solo fiducia e rispetto ma questi 3 formidabili segreti