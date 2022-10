Come stanno andando le Borse mondiali e cosa si prospetta da ora in poi?

La giornata odierna si è presentata come da attese: apertura in negativo e sui minimi, e poi successivo recupero. Questo alimenta la possibilità di ulteriori rialzi nei prossimi giorni. Il setup del 17 ottobre come da attese dovrebbe aver intercettato il minimo annuale. Domani avremo delle prime conferme in merito, ma le probabilità aumenteranno solo a fine novembre. Al momento, se domani scatterà il segnale, l’attenzione verrà posto su determinati livelli “che andrebbero ad assecondare” e seguire il trend in atto.

Come stanno andando le Borse mondiali?

Alle ore 18:04 del 20 ottobre, i mercati analizzati su queste pagine segnano i seguenti prezzi:

Dax Future

12.761

Eurostoxx Future

3.480

Ftse Mib Future

21.535

S&P 500 Index

3.698,57.

Il ritracciamento dovrebbe essere finito.

Il rally natalizio potrebbe essere partito dal giorno della scadenza del setup annuale

Il rialzo settimanale ora dovrebbe continuare

La chiusura della settimana come da percorso campione dovrebbe avvenire intorno ai massimi.

Ora si potrebbe lasciare indietro i minimi ulteriormente

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 12.372. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 12.721.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.352. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.492.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 20.690. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 21.210.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.491. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.712.

Come stanno andando le Borse mondiali e cosa si prospetta per domani?

In questo momento il recupero intraday sembra voler continuare. La seduta di domani potrebbe aprire sui minimi e chiudere intorno ai massimi. Molto pericolosa invece una chiusura inferiore ai minimi odierni.

