Estate è anche sinonimo di romanticismo e di fugaci o più longeve storie d’amore, spesso nate durante nel corso delle vacanze. Ormai siamo sempre più vicini all’arrivo di questa stagione. In molti potrebbero affidarsi all’oroscopo per sapere quante possibilità hanno di trovare l’amore nel corso di questo lasso di tempo.

Come già avevamo anticipato, durante il mese di giugno il vero protagonista in amore sarà sicuramente il Toro. Ma chi, invece, complessivamente avrà più fortuna in amore nel corso della stagione estiva? Abbiamo individuato 3 fortunati segni zodiacali che secondo l’oroscopo troveranno l’amore o saranno molto corteggiati durante quest’estate.

Il Sagittario

Il segno che vivrà l’estate migliore da questo punto di vista è il Sagittario. In questo periodo avrà numerose occasioni per dare sfogo a tutta quanta la sua voglia di romanticismo.

Se la sua intenzione è di avere una relazione seria, dovrà fare però attenzione a non perdere le giuste occasioni stando con persone che non ama davvero. Purché abbia chiaro ciò che vuole, il Sagittario vivrà un’estate quasi perfetta dal punto di vista dell’amore.

L’Ariete

Noto per essere uno dei segni più fedeli dello zodiaco, anche l’Ariete vivrà un’ottima estate in amore. Grazie all’influsso positivo di Giove, si sentirà e mostrerà molto sicuro di sé e questo suo atteggiamento lo renderà assolutamente irresistibile agli occhi della maggior parte delle persone.

I Pesci

Questo segno zodiacale avrà l’occasione di iniziare una relazione con una persona che conosce da tempo. Potrebbe essere qualcuno con cui mai avrebbe creduto di poterne intrecciare una.

Il motore di questo cambiamento di prospettiva sarà la scoperta di nuovi aspetti della persona, che permetterà ai Pesci di innamorarsene. Se si lasceranno andare, potrebbero passare un’estate indimenticabile in sua compagnia. Ecco l’ultimo dei 3 fortunati segni zodiacali che potrebbero vivere un’estate da sogno, almeno in amore.

Lettura consigliata

In pochi se lo aspettano, ma sono questi i 5 segni più brutalmente onesti dello zodiaco