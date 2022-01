Siamo ormai all’inizio della seconda settimana di gennaio. Smettiamola allora di affrontare il futuro con timore perché per i nati sotto questi 2 segni i 7 giorni che ci aspettano saranno davvero uno spasso.

Inizia un periodo di vittorie e soddisfazioni per alcuni e una settimana di difficoltà per altri. Ecco allora come mai solo fortuna e soddisfazione attendono questi 2 segni che durante la settimana saranno davvero al top.

Due segni baciati dalla sfortuna

Il primo segno a iniziare una settimana non particolarmente felice è il Leone. In questi giorni potremmo, infatti, ricevere brutte notizie da una persona a noi davvero vicina. Magari seguite da un successivo atteggiamento di distanza nei nostri confronti. Grandi saranno le impressioni che ci venga nascosto qualcosa, ma non dovremo cedere alla paura. Gli astri ci dicono che potrebbero anche esserci dei segreti, ma non per forza catastrofici come pensiamo. Pazienza e coraggio dovranno essere il nostro mantra.

Un altro segno particolarmente sfortunato è poi lo Scorpione. Questa settimana potremmo ricevere critiche su una nostra mancanza di comunicazione. L’essere uno dei segni più misteriosi dello zodiaco non dovrebbe costringere a tenersi tutto dentro. Facciamo particolare attenzione ai rapporti con la famiglia e vediamo di ricucire qualche rapporto con fratelli e cugini. Trascurarli in questo momento potrebbe portarci a gravi problematiche in futuro.

Fortuna e soddisfazione attendono questi 2 segni che durante la settimana saranno davvero al top

Molto fortunati sono invece i Gemelli, proprio grazie gli influssi di Mercurio e Saturno. Durante questa settimana lasciamo perdere i commenti e le persone negative ma concentriamoci sul futuro. È il momento giusto per iniziare investimenti e progettare i prossimi passi. Benché sarà piuttosto frustrante, evitiamo di dire sempre tutto quello che pensiamo ma valutiamo per bene i pro e i contro. Delle buone fondamenta, costruite in questo periodo, potranno essere il trampolino per grandi soddisfazioni personali e professionali.

Infine, anche il Cancro vivrà un periodo davvero felice. Lasciamo perdere quelle persone inflessibili e testarde che potremmo incontrare al lavoro e nella vita privata. La libertà da queste influenze negative ci permetterà di ritrovarci in una posizione di forza in quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana. Puntiamo molto sul nostro fascino e usciamo il più possibile alla ricerca dell’amore. Meglio non rifiutare nessun invito durante questa settimana perché ad aspettarci troveremo solo belle sorprese.

