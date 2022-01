Gennaio è un mese particolare e difficile per il nostro orto. Il freddo incide molto sullo stato del terreno, che si trova praticamente in una situazione di letargo.

In questa fase, infatti, la quantità di lavoro da fare nei nostri orti e giardini cala, ma ciò non vuol dire che non ci siano attività importanti da svolgere. L’orto deve essere organizzato e preparato ad accogliere le coltivazioni che arriveranno e, in particolare, ecco quali sono i lavori da fare nell’orto a gennaio.

Se il terreno non è interessato da gelate o temperature troppo proibitive, si potrebbe addirittura iniziare a seminare diverse piante. In generale, i bulbi, come aglio e cipolla, non temono il freddo, quindi potremo seminarli in pieno campo.

Per le altre piante che nomineremo, invece, sarà meglio utilizzare un semenzaio, in cui coltivare e proteggere i semi dal freddo eccessivo. Scopriamo subito, dunque, quali piante possiamo iniziare a seminare in questo primo mese dell’anno.

Oltre a carote e lattuga, sono queste le piante da seminare nell’orto a gennaio per garantirsi coltivazioni piene e rigogliose

In inverno le attività nel nostro orto si riducono drasticamente. Può capitare, però, di vedere ancora qualche roditore scorrazzare nel nostro orto.

Infatti, in inverno il cibo scarseggia e questi animaletti potrebbero volersi nutrire delle poche piante messe a dimora.

In particolare, potremo iniziare a seminare in situazione protetta piante come melanzane, pomodori e peperoni.

Anche insalate, zucchine, cavolfiori e piante aromatiche

In questo mese potremo partire con la semina anche di diverse verdure a foglia larga, come lattuga, radicchio, spinaci, cavoli e cavolfiori. Per non dimenticare, poi, verdure amatissime da grandi e bambini, come le carote e le zucchine.

In più, potremo seminare anche diverse piante aromatiche, come il basilico e il timo, ma anche rucola, ravanelli, valeriana, porri e sedano. Dunque, oltre a carote e lattuga, sono queste le piante da seminare nell’orto a gennaio per garantirsi coltivazioni piene e rigogliose.

Queste andranno seminate in coltivazioni protette, per evitare che il freddo le rovini.

Inoltre, se le temperature non saranno troppo rigide, potremo coltivare in pieno campo anche i piselli, oltre ai bulbi, come detto in precedenza.

Ricordiamoci, infine, che questo contorno con verdure di stagione è un vero e proprio di sali minerali e vitamine e aiuterebbe il cuore e l'organismo.