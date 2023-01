Fortuna e amore a gennaio per Sagittario e altri 2 segni zodiacali ma sfortuna per l’Ariete

L’anno è appena iniziato ma i pianeti hanno già deciso chi comincerà bene questo 2023 e chi, al contrario, dovrà impegnarsi per migliorare la situazione.

Il 2023 è appena arrivato ma già ci sono alcuni segni zodiacali che sembrano più fortunati di altri. Infatti, come in ogni cosa anche l’oroscopo favorirà alcuni segni rispetto ad altri. Il Leone ha finalmente ritrovato un po’ di serenità dopo tempi bui e difficili come anche il Capricorno e Acquario. Alcuni segni zodiacali, però, hanno cominciato il 2023 con tranquillità, tra questi troviamo il Sagittario, il Toro e i Pesci.

Diversa storia per l’Ariete che, al contrario, sta patendo le pene dell’inferno specialmente in amore. Oggi si andrà alla scoperta delle previsioni degli astri per questi segni zodiacali.

Fortuna e amore a gennaio per Sagittario e altri 2 segni zodiacali

I nati sotto al segno del Sagittario stanno vivendo un periodo molto tranquillo e sereno sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Professionalmente potrebbero crearsi screzi con il datore di lavoro o con i colleghi. Bisognerà imparare a convivere con queste problematiche senza, però, farne un dramma. Interessanti opportunità in vista per chi sta cercando un Master o desidera trascorrere un periodo di tempo all’estero. Sarà sufficiente giocarsela bene e valutare con attenzione tutte le opportunità. Mai lasciare nulla di intentato, specialmente se si tratta di sogni coltivati da tempo.

Toro

Per il Toro sarà un mese pieno di soddisfazioni dal punto di vista delle amicizie ma meno dei sentimenti. Infatti il carattere aperto e gioviale del Toro permetterà di fare nuove conoscenze che potrebbero trasformarsi in grandi amicizie. Dal punto di vista dell’amore, però, ancora incomprensioni e screzi dovuti ad una mancanza di comprensione. Non è facile avere a che fare con i nati sotto a questo segno, specialmente se si odia la testardaggine. Per alcuni potrebbe essere il momento giusto per progettare viaggi o, nel migliore dei casi, proprio di partire. Per il lavoro in arrivo interessanti novità ricche di gratificazioni economiche.

Pesci

I Pesci vedranno in gennaio un vero e proprio punto di svolta che permetterà di fare chiarezza su alcune criticità. Infatti l’anno è cominciato portandosi dietro problemi irrisolti dal 2022 specialmente in campo lavorativo. A volte si ha l’impressione di essere sfruttati e non valorizzati abbastanza, potrebbe essere proprio così. Non raramente i Pesci si fanno sopraffare da situazioni difficili da gestire e difficili da lasciarsi alle spalle. Potrebbe sorgere un po’ di ansia ma con attenzione si riuscirà a tenerla a bada.

Ariete

L’Ariete ha cominciato il 2023 in modo tremendo. Una forte scossa dal punto di vista sentimentale potrebbe aver segnato definitivamente la fine di un rapporto. Rapporti importanti che, tuttavia, sarà necessario lasciare andare per riuscire a concentrarsi su altro. Sorprese positive da metà gennaio in poi in campo lavorativo. Chi è in cerca di lavoro, infatti, potrebbe ben presto trovare un impiego soddisfacente sia dal punto di vista economico che umano. Un bell’ambiente dove riuscire a dare il meglio di sé è il modo ideale per dare spazio alle proprie qualità. Quindi, fortuna e amore a gennaio per Sagittario e altri 2 ma sfortuna per l’Ariete.