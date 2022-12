In arrivo un mare di amore per il Capricorno e 2 segni zodiacali che vivranno un Capodanno favoloso

In arrivo un mare di amore per il Capricorno-proiezionidiborsa.it

Il 2023 si sta avvicinando inesorabilmente, ancora pochi giorni e staremo vivendo nuove entusiasmanti avventure proprio nel nuovo anno. Tra una cena e la ricerca dei capi d’abbigliamento giusti per brillare proprio a Capodanno sarà bene trovare un paio di minuti liberi. Tempo che potremmo utilizzare per consultare le previsioni per il nostro segno zodiacale. Molti segni hanno vissuto dei periodi difficili in questo 2022. Tra questi spicca il Leone, forse tra i più sfortunati proprio durante questo anno. Tra i segni che riusciranno a cominciare il 2023 con soddisfazione troviamo il Capricorno ma anche i Gemelli, la Bilancia

Il Capricorno ha trascorso il 2022 tra alti e bassi, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. I dipendenti hanno vissuto alcune piccole difficoltà e qualcuno ha anche deciso di lasciare la vecchia occupazione per una nuova. Anche economicamente ci sono stati alcuni problemi che, però, rientreranno entro fine anno. Una cospicua entrata, eredità o promozione porteranno un po’ di respiro.

In arrivo un mare di amore per il Capricorno ma anche per Gemelli e Bilancia

In amore, invece, grazie a Mercurio e Venere il Capricorno riuscirà a ottenere molte soddisfazioni.

I single potrebbero trovare l’anima gemella mentre chi è reduce da una recente separazione potrebbe trovare un accordo. In modo particolare ci saranno delle possibilità per le coppie formate da Capricorno e Pesci.

Gemelli

La crisi che ha colpito i Gemelli dal punto di vista sentimentale nel 2022 sta finalmente rientrando. In molti, infatti, riusciranno a ritrovare la serenità perduta. Alcune relazioni sono giunte al termine ma, con un po’ di impegno, altre potrebbero ricominciare.

Sul lavoro, invece, continuerà la scia di eventi positivi che ha caratterizzato questo 2022. Nuovi guadagni, nuove opportunità e nuove interessanti sfide attendono i Gemelli. Non si tratta solamente di soldi ma anche di soddisfazioni e gratificazioni. Quindi, un mare di amore in arrivo per il Capricorno ma anche per i Gemelli.

Bilancia

Per i nati sotto al segno della Bilancia alcuni problemi legati al lavoro. In molti, infatti, hanno cercato una nuova occupazione per migliorare la propria situazione economica e mentale. Nuove opportunità e tante soddisfazioni attendono chi deciderà di impegnarsi al massimo.

In amore le coppie consolidate vivranno un 2023 ricco di novità, qualcuno potrebbe sposarsi mentre altri sceglieranno la convivenza. Non mancheranno sorprese anche in campo sentimentale grazie all’influsso positivo di Venere. 2023 interessante per le Bilance nate sotto al segno del Capricorno.