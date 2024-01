Si prospetta un anno interessante per l’economia mondiale: quale effetto avranno avuto i tassi di interesse sulla crescita? E l’inflazione ha iniziato definitivamente il suo percorso verso il 2% agognato dalle Banche centrali? E cosa attendere invece sul fronte tassi? La FED taglierà tre volte come sembra aver voluto indicare nell’ultimo meeting? E invece la BCE? E poi quale influenza dalla delicata situazione in Medioriente e dalle altre zone in cui ancora oggi si fa guerra? In questo contesto non facile da decifrare quali sono invece 3 materie prime su cui puntare nel 2024?

Il rialzo azionario continuerà probabilmente nel nuovo anno

Lo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi ci indicano questo percorso campione con elevata probabilità:

l’anno azionario dovrebbe essere positivo e i rendimenti delle Borse mondiali non dovrebbero essere superiori al 10%;

la prima fase (i primi 5/6 mesi) potrebbe essere di fase laterale negativa;

probabilità del 10% che si possa scendere sotto i minimi di marzo dello scorso anno.

Come andranno invece gli altri settori?

3 materie prime su cui puntare nel 2024? L’analisi dei grafici dice che potrebbero essere queste

Fra tutte le materie prime più importanti e diffuse abbiamo analizzato i grafici annuali secondo i criteri della tendenza come definita dall’analisi tecnica classica.

Abbiamo visto che rispetto agli anni precedenti solo caffè, succo di arancia e zucchero hanno segnato minimi e massimi crescenti e quindi questa tendenza potrebbe proseguire per i prossimi mesi.

Caffè, prezzo degli ultimi giorni intorno a 189. Supporto annuale rilevante area 168 mentre la resistenza è posta in area 244.

Succo di arancia, prezzo degli ultimi giorni intorno a 315. Supporto annuale rilevante area 236 mentre la resistenza è posta in area 422.

Zucchero, prezzo degli ultimi giorni intorno a 21. Supporto annuale rilevante area 17,75 mentre la resistenza è posta in area 27,5.

Vedremo poi cosa accadrà di volta in volta.

