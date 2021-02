La successione è uno degli aspetti più delicati del rapporto tra genitori e figli. Ci sono strumenti finanziari che sfuggono, per legge, alle imposte sull’eredità. Investire i risparmi da lasciare ai figli in questi titoli, permette di salvare il capitale dai tagli del Fisco. Ecco quali sono questi strumenti.

Ci sono strumenti d’investimento che sono considerati beni ereditari non tassabili. Molti sono conosciuti, ma alcuni sono molto meno noti. Per esempio, le polizze vita non rientrano nel computo per la determinazione dell’importo su cui calcolare l’imposta di successione.

Anche i titoli di Stato italiani non rientrano nel calcolo. In particolare, secondo l’articolo 12 del Decreto Legislativo 346 del 1990, non devono essere soggetti a tasse di successione i titoli di debito pubblico. Non solo quelli italiani ma anche quelli emessi da altri Stati appartenenti all’Unione Europea. Oltre ad altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati (come recita testualmente il comma “i” dell’articolo).

Quindi, tutti i titoli di Stato italiani o della UE o strumenti equivalenti, non rientrano nel calcolo dell’importo su cui applicare la tassa di successione. Ma cosa accade per i fondi d’investimento? Ebbene, in caso di detenzione di fondi d’investimento, la parte dedicata ai titoli di Stato è esente.

Fondi ed ETF esenti dall’imposta nella parte riferibile ai titoli di Stato

Forse non tutti sanno che anche questi particolari titoli finanziari sono esenti da imposta di successione. Sui fondi d’investimento obbligazionari che hanno in portafoglio titoli di Stato Italiani e della UE, non si applicano le tasse di successione.

Ma attenzione, in questa categoria rientrano anche fondi che non necessariamente hanno tutto il capitale investito in obbligazioni governative. È il caso dei fondi bilanciati che hanno parte del portafoglio investito in azioni e parte in obbligazioni. Ebbene, la quota riconducibile a titoli di Stato o equivalenti, non viene tassata. Ma solamente la quota obbligazionaria.

E questo vale anche per gli Exchange Traded Fund. Questi sono strumenti simili ai fondi d’investimento e quindi hanno lo stesso trattamento di questi. Quindi, gli ETF sono esenti dall’imposta di successione nella parte riferibile agli investimenti in obbligazioni di Stato UE o titoli equivalenti.

