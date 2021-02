Le banche tornano ad assumere. Il sistema bancario per i prossimi anni ha in preventivo di occupare 10.000 nuovi lavoratori. E oggi un’importante banca nazionale ricerca 2.600 figure professionali da assumere: Unicredit. Vediamo nell’articolo quali sono le figure maggiormente ricercate e come fare a candidarsi.

Parte la campagna assunzioni di Unicredit

Il gruppo bancario per i prossimi tre anni sarà oggetto di un importante turnover su posti chiave nell’ambito della sua organizzazione. Il piano strategico approvato per il prossimo triennio, prevede l’assunzione di 2.600 figure professionali. Queste andranno a parziale compensazione dei 5.200 lavoratori previsti in uscita entro la fine del 2023.

Le assunzioni riguardano il personale della sede centrale di Milano, ma anche le 4.000 filiali sparse su tutto il territorio nazionale. Per i ruoli da ricoprire, il personale selezionato dovrà avere forti doti relazionali e alte capacità comunicative rivolte alla clientela. Ma dovranno anche essere figure in grado di lavorare per obiettivi e predisposte al lavoro di gruppo.

I ruoli ricercati

I ruoli da ricoprire sono diversi. La parte più numerosa è quella di addetti all’assistenza dei clienti. Il compito di questa figura è di gestire telefonate ed email che arrivano dai clienti. Supportare questi nelle richieste e saperli accompagnare nell’ambito dei servizi via web.

Altra figura chiave ricercata da Unicredit è quella dei consulenti direct. Il loro compito è assecondare i bisogni dei clienti, offrire soluzioni alle loro esigenze. È un ruolo cruciale perché riguarda la parte commerciale, determinante in aziende di servizi come le banche.

Altro ruolo ricercato dalla banca milanese è quello degli specialisti aziendali. Sono coloro che devono gestire i processi aziendali, ottimizzandoli. Hanno il compito di pianificare un progetto, organizzarlo nelle varie fasi e seguirlo.

A questa figura si aggiunge l’analista dei dati. Questo analizza l’output dei dati generati dai processi con strumenti statistici. L’obiettivo è capire se vi sono delle aree di miglioramento nelle varie fasi del progetto.

Un’importante banca nazionale ricerca 2.600 figure professionali da assumere: ecco come candidarsi

Come candidarsi per i ruoli ricercati da Unicredit? Per partecipare alla selezione il consiglio è andare sul sito della banca nella sezione: carriera.

Si può inviare la candidatura in forma spontanea, ovvero senza riferimento a una particolare figura ricercata. Oppure si può rispondere alle varie posizioni aperte, sempre inviando il proprio curriculum.

