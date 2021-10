Quanto tempo perdiamo ogni giorno? Anche se si tratta di metterci due minuti in più per fare qualcosa, questo tempo perso si accumula. Alla fine della settimana, abbiamo buttato via ore e ore che avremmo potuto utilizzare per essere più produttivi o per rilassarci.

Il segreto per sfruttare il nostro tempo al meglio sta anche nelle piccole cose. Azioni quotidiane possono aiutarci a risparmiare moltissimo tempo una volta sommate tutte insieme.

Vediamo come possiamo risparmiare tempo ogni giorno con piccole azioni quotidiane.

7 azioni da fare in 5 minuti per migliorarci la vita e risparmiare tempo in seguito

Le azioni che elenchiamo sono qualcosa di semplice ed immediato, che tutti possiamo fare nei minuti liberi tra un impegno e l’altro. Sia a casa nostra, ma anche al lavoro o quando siamo fuori casa. La nostra qualità della vita migliorerà sensibilmente. Ecco quindi 7 azioni da fare in 5 minuti per migliorarci la vita e risparmiare tempo in seguito.

Semplifichiamo i cassetti della cucina

Ammettiamolo: i cassetti della cucina diventano sempre dei ricettacoli degli oggetti più strani. Magari abbiamo 20 coltelli, 5 mestoli, e 3 arricciaburro, che nessuno utilizza mai. Basta perdere tempo a frugare nei cassetti: semplifichiamoli! Togliamo gli oggetti che non utilizziamo mai.

Riordiniamo la casella di posta

Anche il caos digitale impatta negativamente le nostre vite. Riordiniamo la casella di posta, mettendo un’etichetta a ogni email. In questo modo, troveremo quello che stiamo cercando molto più in fretta.

Facciamo la lista della spesa prima di uscire di casa

Invece di girovagare nel supermercato perdendo tempo prezioso, facciamo una lista precisa di quello che ci serve prima di uscire di casa. La nostra esperienza di acquisto sarà molto più semplice.

Fissiamo quell’appuntamento che rimandiamo sempre

Magari sono mesi che ci diciamo che dobbiamo andare dall’oculista, o incontrare un vecchio amico per un caffè. Se abbiamo 5 minuti liberi, fissiamo quell’appuntamento

Semplifichiamo la routine di pulizie

Invece di avere molti prodotti diversi per la pulizia di ogni area della casa, utilizziamo dei prodotti generalisti, che occupano meno spazio e non ci fanno perdere tempo

Riduciamo i soprammobili

I soprammobili possono essere belli da vedere, ma sono anche impegnativi da tenere puliti. Sui nostri mobili e mensole si accumula di tutto negli anni. Facciamo una selezione. Ne saremo felici al momento di spolverare.

Prendiamoci 5 minuti per meditare

Mantenere la salute anche mentale è importante. Una meditazione di 5 minuti ci aiuterà ad essere più energici e produttivi.

A proposito di produttività, ecco un approfondimento su come aumentare la nostra produttività con uno strumento low-tech.