I nostri capelli sono molto delicati e spesso li sottoponiamo a stress inutili, senza neanche accorgercene. Si tratta di errori molto comuni che commettiamo un po’ tutte, ma che a lungo andare ci rovinano i capelli. Per questo motivo ci capita di doverli tagliare, perché hanno molte doppie punte e ci appaiono spenti e piatti.

Poiché con l’arrivo della bella stagione dobbiamo ormai mettere da parte i nostri cappelli, e sfoggiare delle belle e sane chiome, in questo articolo vediamo assieme quali sono gli errori da non commettere.

L’utilizzo del phon

Anche se il phon è necessario per asciugare i capelli, purtroppo è anche il nostro nemico. Forse non ce ne rendiamo conto, ad esempio come quando lo utilizziamo male perché la temperatura è troppo alta. Meglio asciugare ad una temperatura media e a circa trenta centimetri di distanza dalla chioma. Ci vorrà del tempo in più, ma avremo dei capelli sani.

Inoltre, si consiglia di non appoggiare mai il phon sulla spazzola dove ci sono i capelli e usarlo sempre dall’alto verso il basso, senza mai togliere il beccuccio e il diffusore.

Consigliamo di usare una crema o uno spray che proteggano dal calore, non solo prima dell’utilizzo del phon, ma anche con le piastre e gli arricciacapelli.

Forse non ce ne rendiamo conto ma sono questi gli errori ricorrenti che ci rovinano i capelli. Lo shampoo sbagliato

Meglio acquistare degli shampoo senza siliconi e altre sostanze che potrebbero essere nocive per la cute e i capelli. Ideale, a parere dello scrivente, sarebbe optare per quelli delicati e con prodotti naturali.

L’uso dell’ asciugamano e quello eccessivo della piastra

Quasi tutti abbiamo l’abitudine di asciugare i capelli strofinandoli e stringendoli nell’asciugamani. I capelli sono delicati e vanno semplicemente tamponati, per eliminare l’acqua in eccesso e asciugarli in un tempo minore. La piastra è molto utilizzata dalle donne, ma il suo eccessivo utilizzo rovina i capelli e forma le doppie punte. Meglio limitarne l’uso e adoperare spray e creme termoprotettive.

Spazzolare i capelli quando sono bagnati e seguire un’alimentazione adeguata

Spazzolare i capelli bagnati è un errore! Perché, in questa condizione sono fragili e spazzolarli vuol dire spezzarli facilmente. Questo va fatto quando i capelli sono stati asciugati per circa l’ottanta per cento. Infine, è inutile dire che il cibo spazzatura andrebbe eliminato. Il pesce, la carne, le uova, la frutta di stagione e quella secca, le verdure di stagione sono fondamentali per avere una bella chioma. Attenzione a non eliminare i carboidrati complessi, perché anche di questi i nostri capelli hanno bisogno.

