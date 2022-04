Pulire la casa regolarmente è importante per non ritrovarsi con germi e batteri che proliferano ovunque, specialmente nel bagno. All’interno del nostro bagno la parte assolutamente da non trascurare è il wc, perché è proprio lì che si annidano batteri sporco e incrostazioni, a volte molto difficili da eliminare. La formazione di aloni scuri è anche provocata dall’acqua, perché piena di calcare.

Qual è il segreto per eliminare finalmente lo sporco incrostato dal wc?

In commercio, nei supermercati si vedono tantissimi prodotti e il più delle volte non si sa quali acquistare, insomma c’è un vero e proprio imbarazzo della scelta! Però, a parer nostro e non deve essere per forza condivisibile, sarebbe meglio evitare l’uso di prodotti chimici che potrebbero provocare anche allergie o essere dannose per l’ambiente, ed optare per sostanze naturali altrettanto efficaci.

In questo articolo suggeriamo una ricetta a base di tre prodotti naturali che tutti abbiamo in casa a costo zero.

Ecco il segreto per eliminare finalmente lo sporco incrostato dal wc con una soluzione di prodotti naturali e farlo ritornare a splendere

Vediamo assieme quali sono gli ingredienti.

a) 300 grammi di sale grosso;

b) 300 grammi di bicarbonato;

c) 400 ml di aceto di vino bianco.

Procedimento

Si comincia col versare il sale grosso e il bicarbonato nel wc, per poi farli agire tutta la notte. Al mattino versare l’aceto precedentemente riscaldato sul fuoco. Dovrà essere ben caldo, ma non bollente.

Versando l’aceto si formerà una schiumetta. Non preoccuparsi perché è la normale reazione chimica della combinazione fra l’aceto e il bicarbonato. Con questa reazione vedremo sciogliere tutte le incrostazioni presenti nel wc. Se dovesse restare qualche traccia di sporco si può ripetere l’operazione tranquillamente.

Per non ritrovarsi un wc sporco e incrostato sarebbe bene effettuare una pulizia giornaliera, con acido citrico e sapone per piatti. Mescolare 150 grammi di acido citrico con il normale sapone per piatti, per ottenere un detergente profumato.

Metterlo nel wc lascarlo agire per qualche minuto, e poi tirare lo sciacquone per risciacquare.