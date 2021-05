Tutti noi abbiamo in casa dei flaconi di detersivi per i piatti o per i pavimenti, di shampoo o di balsamo e creme varie. Questi sono oggetti piuttosto comuni, che si incontrano in tutti gli appartamenti. Succede a tutti, poi, di terminare il prodotto all’interno di questi contenitori e di gettare questi ultimi nella pattumiera. Ma questo succede perché quasi nessuno conosce delle idee di riciclo davvero interessanti che potrebbero tornarci molto utili in diverse situazioni.

Infatti, ora che lo sappiamo forse non butteremo più i flaconi finiti di shampoo, balsamo e detersivo nella spazzatura grazie a questi geniali metodi per riusarli!

Il nostro vecchio flacone può diventare un comodissimo secchio

Iniziamo con una prima idea di riciclo davvero utilissima. Se abbiamo un flacone piuttosto grande ormai finito, infatti, possiamo trasformarlo in un secchio della spazzatura. Infatti, ci basterà ricoprirlo e riporlo in una stanza in cui manca la pattumiera. Così non dovremo buttarlo via e ci toglieremo un problema che ci affliggeva da tempo.

Inoltre, possiamo pensare a un nuovissimo portaspazzolini

Altra idea molto utile consiste nel trasformare il nostro flacone nuovo in un comodo portaspazzolini. Infatti, in questo caso, ci basterà tagliare a metà il contenitore di plastica. E, successivamente, potremo riverniciarlo per renderlo più decorativo. Qui potremo inserire gli spazzolini di tutta la famiglia, eliminando un po’ di disordine dal bagno.

Altra idea davvero geniale è quello di creare un contenitore per le spugne. Spesso, infatti, non sappiamo dove riporre questi oggetti. Un flacone tagliato a metà potrà essere la soluzione che stavamo cercando. Anche in questo caso, potremo rivestirlo come più ci piace, creando un contenitore adatto alla nostra casa.

