Pulire a fondo la cucina è un’attività che spesso richiede tempo e fatica. Ci sono però degli oggetti che tutti abbiamo nelle nostre case che possono esserci d’aiuto. Infatti, senza comprare chissà quali prodotti costosi, possiamo pulire facilmente anche gli angoli più difficili delle nostre case. Oggi vogliamo concentrare l’attenzione su un oggetto che usiamo quotidianamente per la nostra igiene orale. In pochi lo sanno ma questo piccolo oggetto che tutti abbiamo nelle nostre case è indispensabile per la pulizia dei fornelli.

Filo interdentale

Il filo interdentale è un oggetto che ci permette di mantenere i denti sani e forti. Questo strumento permette di rimuovere i residui di cibo che si depositano tra i denti durante la masticazione. Infatti, spesso lo spazzolino da solo non è sufficiente a pulire in maniera efficace, soprattutto nello spazio tra i denti. Usare il filo interdentale ci permette dunque di arrivare dove lo spazzolino non riesce ed ottenere così una pulizia più precisa. Tutti conoscono il filo interdentale come un oggetto utile per la nostra igiene orale, ma esso può essere utile anche per la pulizia della casa. Scopriamo insieme in che modo questo strumento può esserci d’aiuto.

È incredibile come questo oggetto che generalmente usiamo in bagno possa esserci utile per pulire i fornelli. Per azionare i classici fornelli a gas ci sono delle manopole. Attorno a queste si deposita lo sporco più insidioso che spesso è difficile rimuovere. Inoltre, tra la manopola e l’elettrodomestico c’è uno spazio di circa un millimetro che è molto difficile da pulire. In questo caso, possiamo utilizzare il filo interdentale. Dopo aver inumidito la manopola con un prodotto per la pulizia (meglio se naturale), tagliamo un pezzo di filo interdentale lungo circa 15 centimetri. Inseriamolo nello spazio tra la manopola e il nostro elettrodomestico e facciamolo scorrere usando entrambe le mani. In questo modo lo sporco verrà via facilmente.

