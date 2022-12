Forno pulito e profumato a lungo con 1 rimedio naturale, ecco il segreto strappato alle nonne

Nel periodo natalizio capita spesso di usare il forno per preparare leccornie di ogni tipo. Ora che le feste sono sempre più vicine spieghiamo come pulire a fondo quest’utilissimo elettrodomestico usando un semplice rimedio della nonna.

Il forno è sicuramente uno degli elettrodomestici più utili e che non mancano in nessuna casa.

In alcuni periodi dell’anno capita di utilizzarlo molto frequentemente. Pertanto non è difficile che lo sporco si incrosti all’interno del forno o che quest’ultimo emani persino un cattivo odore. Come fare? Se non si hanno detergenti alla mano oppure non li si vuole utilizzare sempre è possibile ricorrere ad un semplice rimedio naturale.

Quest’ultimo è anche un ingrediente molto apprezzato in cucina, dove viene impiegato come condimento per insalate di verdure e per il pesce. Quindi, è molto probabile che lo si abbia in casa.

Forno pulito e profumato a lungo con 1 rimedio della nonna: ecco qual è e come utilizzarlo

Stiamo proprio parlando del limone. Quest’ultimo permetterà di rimuovere le incrostazioni più ostinate. Si tratta di un rimedio casalingo utilizzato spesso dalle nonne e che può tornare utile anche ai nostri giorni in tante diverse occasioni, tra cui anche pulire un’importante parte del bagno.

Il procedimento

Bisogna spremere due limoni e mescolarne il succo assieme a dell’acqua. In seguito, versare il tutto in una teglia alta e accendere il forno ad una temperatura di 180°. Far cuocere per circa 30 minuti di tempo e spegnere l’elettrodomestico per poi lasciare intiepidire la miscela.

Durante la cottura le incrostazioni del forno si ammorbidiranno e sarà molto facile ripulirle utilizzando proprio acqua e limone. Non resta che detergere con cura gli interni e anche il fondo dell’elettrodomestico e infine risciacquare con della semplice acqua.

Ecco che otterremo un forno pulito e profumato a lungo con 1 rimedio assolutamente geniale.

Mai buttare via i limoni spremuti, potrebbero rivelarsi utilissimi per le pulizie casalinghe

Le metà di limoni spremuti possono essere utilizzate in tanti modi nelle pulizie casalinghe. Ecco alcune idee molto interessanti e di cui non si potrà fare a meno dopo averle provate almeno una volta:

usarle per profumare la lavastoviglie disponendole nel cestello delle posate prima del prossimo ciclo di lavaggio;

strofinarle sulle incrostazioni più ostinate per rimuoverle;

metterne le bucce in un barattolo e coprirle con l’aceto per preparare un detergente multiuso profumatissimo e ottimo per sciogliere il calcare.

Pertanto, sarebbe davvero un peccato gettare i limoni spremuti prima di poterli usare in uno di questi modi utili e creativi!