Oggi anche gli auguri di Natale si fanno con i vocali di WhatsApp, ma occhio a cosa dice il galateo

I vocali di WhatsApp vengono utilizzati ormai quotidianamente da chiunque, anche per comunicazioni lavorative. Sono quindi consentiti anche per fare gli auguri di Natale. Attenzione però ad alcune regole di buon gusto che il galateo suggerisce. Vediamole e teniamole sempre a mente, non solo a Natale!

Ci siamo. Manca ormai davvero pochissimo al Natale. In questi pochissimi giorni che ci separano dalla festa più importante e più sentita dell’anno, molti saranno alle prese con gli ultimi regali e gli addobbi. I meno tradizionalisti, che passeranno le festività in maniera alternativa, in qualche meravigliosa località a vivere esperienze incredibili, saranno alle prese con i bagagli.

Ad ogni modo, in queste giornate frenetiche, tutti siamo alle prese con gli auguri! Fino a pochi anni fa, la settimana prenatalizia era un ininterrotto suonare del telefono. Ma le cose sono un po’ cambiate. La tecnologia ha preso il sopravvento in tantissimi ambiti della nostra vita. E, infatti, oggi anche gli auguri di Natale si fanno in maniera digitale e sempre più social.

Gli auguri per email o sulle pagine social: sì o no?

Di certo, un classico cartoncino scritto a mano, con un pensiero affettuoso personalizzato, sarà gradito da chiunque. È la scelta perfetta per accompagnare un regalo. Tuttavia, ci sono anche contesti per i quali anche il galateo chiude un occhio e dà la sua approvazione ai mezzi tecnologici. Le email vanno bene per gli auguri al datore di lavoro, all’avvocato, al medico. Attenzione però a scrivere sempre un messaggio unico. Inviare gli auguri “in blocco” ad una serie di persone fa trasparire trascuratezza e superficialità.

Personalizzazione richiesta anche per i messaggi via SMS o WhatsApp. In questo caso, potremmo dare un tocco in più con qualche bella immagine o simpatico gift. Gli auguri tramite social network sono consentiti solo ed esclusivamente ai blogger e ai professionisti che colgono il Natale come occasione per ringraziare, rispettivamente, i propri followers e clienti.

Oggi anche gli auguri di Natale si fanno mandando un vocale con WhatsApp

Comodi ed entrati ormai nell’uso quotidiano e lavorativo, anche i vocali di WhatsApp sono ammessi per gli auguri di Natale. Attenzione però ad alcune regole di buon gusto che il galateo suggerisce. Le elencheremo qui di seguito. Teniamole a mente sempre, non solo per gli auguri natalizi:

la durata ideale è di 1 o 2 minuti . Evitare quindi i monologhi “fiume” di 10 minuti e più;

è di . Evitare quindi i monologhi “fiume” di 10 minuti e più; se proprio non abbiamo il dono della sintesi, spezzettiamo il messaggio in tanti brevi messaggi.

Qualche consiglio di galateo per ascoltare i messaggi vocali di WhatsApp

Per chi riceve i messaggi vocali, l’ideale sarebbe ascoltarli in sede privata. Se proprio non se ne può far a meno di sentire un messaggio, perché potrebbe trattarsi di un’urgenza, abbassare il volume oppure munirsi di cuffie o auricolari. Se si tratta di un messaggio “fiume”, o se la persona ha una cadenza lenta, ricordiamo che è possibile impostare la modalità x1,5 o x2 per velocizzare.