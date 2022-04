Alcune strategie culinarie possono essere dei segreti dello chef. Altre, invece, delle semplici intuizioni, che però a volte dimentichiamo di applicare. Quando cuciniamo ci sono moltissimi consigli, che magari abbiamo letto o che ci hanno detto le nonne, per rendere i nostri piatti ancora più buoni.

Puntualmente, però, poi si fa di testa propria e ci si dimentica questi preziosi consigli. Cose dette che, magari, sono anche banali, ma proprio non ci vogliono restare in testa. E quindi, spesso continuiamo a sbagliare e continuiamo a interrogarci su alcune questioni.

In cucina, però, ci sono tantissimi trucchi che possiamo mettere in atto, e alcuni di questi sono veramente banali e potrebbero salvare i nostri piatti. Ci sono molti trucchi della nonna che possiamo usare, ad esempio, per rimuovere la pelle del pesce prima di cucinarlo. Alcuni trucchi che ci permettono di far tornare le brioche morbide, oppure quello di mettere un pizzico di sale nei dolci. Insomma, i consigli della nonna sono veramente infiniti. E tra i vari trucchi che la nonna ci ha insegnato c’è anche quello per tenere morbido il Pan di Spagna.

Il Pan di Spagna

Questa è una pasta morbida che utilizziamo per fare le nostre torte. Può essere la base della torta, come può essere anche la sua interezza. Insomma, il Pan di Spagna è una pasta che usiamo e useremo sempre per fare le nostre delizie. Qui, però, arriva il problema, perché molte volte ne facciamo troppa, e non tutta ci serve per la torta che abbiamo in mente. Di buttarla non se ne parla, e allora dobbiamo conservarla nel modo corretto. Ma cerchiamo di conservarla morbida e spugnosa così com’è.

Può sembrare veramente banale ma ecco come mantenere il Pan di Spagna per dolci morbido

Vediamo, allora, in che modi possiamo mantenere il nostro Pan di Spagna morbido. Il primo è sicuramente quello di congelarlo non appena lo abbiamo tagliato. Prima di metterlo nel freezer , però, avvolgiamolo con una pellicola trasparente e riponiamolo nelle apposite bustine da congelatore.

Se, invece, non vogliamo congelarlo perché lo vogliamo usare il giorno dopo o quello dopo ancora, possiamo usare un’altra tecnica. Quello che possiamo fare è avvolgerlo in un canovaccio o sempre nella pellicola trasparente. In questo modo dovrebbe evitare di perdere la sua morbidezza. Se lo abbiamo già bagnato, optiamo per la carta di alluminio. Mettiamo poi ovviamente in frigo. Infatti, può sembrare veramente banale ma ecco come mantenere la nostra pasta morbida.

