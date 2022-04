Stiamo pensando tutti al cambio guardaroba della stagione primavera-estate. Magari abbiamo fatto anche qualche nuovo acquisto. Scarpe, sandali, giacche di mezza stagione, abiti primaverili: è sempre bello indossare qualche nuovo outfit. Per chi vive in case piccole però il problema è trovare spazio senza rinunciare all’ordine. In questo articolo proporremo una carrellata di idee furbissime e a costo 0 per trovare spazio e allo stesso tempo tenere in ordine l’armadio.

Per trovare spazio nell’armadio guardaroba per le giacche ma anche le camicie, i jeans e le scarpe di primavera, queste sono 5 idee davvero furbe

Partiamo dalla gruccia multipla. Se abbiamo un completo composto, ad esempio, da abito e giacca potremmo impiegare meno spazio sulla barra appendiabiti, appendendo una sola gruccia. Ci occorrerà solo la linguetta di una lattina che infileremo sul gancio della gruccia con la giacca. Non ci resta che agganciare al secondo anello della linguetta la seconda gruccia con l’abito et voilà il gioco è fatto.

Gli stivali invernali

Gli stivali alti sono molto belli, soprattutto se portati con un jeans skinny. Il problema è riporli terminata la stagione fredda. Se si piegano, si rovinano soprattutto se scamosciati. Per mantenerli in piedi e recuperare anche spazio, potremmo utilizzare i tubi in cartone della pellicola da cucina o della carta stagnola. Potremmo unirne anche più di uno con del nastro adesivo. Infiliamoli, quindi, negli stivali per averli sempre perfetti ed in forma.

I guanti

Non sprechiamo spazio prezioso nei cassetti per riporre i guanti. Una volta terminata la stagione invernale, questi possono essere riposti come segue. Prendiamo delle mollette per il bucato e con della colla a caldo ne incolliamo un lato sul fondo dell’armadio o sull’anta. Ora apriamo la molletta e inseriamoci i due polsini. Possiamo incollare le mollette una in seguito all’altra.

Il portarotoli per le cinture

Un portarotoli per la carta cucina ci sarà utilissimo, invece, per un altro accessorio, le cinture. Ci basterà arrotolare la cintura più stretta possibile e poi chiuderla come consueto con la fibbia. Infiliamo poi una cintura sopra all’altra sulla barra del portarotoli.

Gli anelli

Prendiamo un guanto e riempiamolo con dell’ovatta ben compatta. Chiudiamo il polsino con un elastico. Ora infiliamo gli anelli sulle dita del guanto.

Ecco come fare per trovare spazio nell’armadio guardaroba per le giacche, le magliette e i nuovi acquisti di primavera.

