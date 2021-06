Fare attività fisica fa bene sia al corpo che alla mente in quanto:

previene l’ipercolesterolemia;

aiuta a prevenire il rischio di contrarre il diabete di tipo 2;

aiuta la prevenzione di malattie cardiache;

abbassa il tasso di stress ed ansia;

può prevenire l’osteoporosi;

migliora la qualità della vita e abbassa il rischio di mortalità prematura legata a varie malattie;

previene le malattie legate all’obesità e alla sedentarietà.

L’estate è iniziata e insieme a lei la voglia di rimettersi in forma è tornata. Questo pratico oggetto aiuterà le persone ad allenarsi ed avere una splendida forma fisica non solo durante la bella stagione ma per tutto l’anno. Si sta parlando del fitness watch o fitness tracker.

Cos’è e perché è così utile?

Questo particolare oggetto tecnologico è un dispositivo indossabile, solitamente al polso, che permette di monitorare molte funzioni del corpo legate all’attività motoria. Normalmente si utilizza con l’ausilio di un’applicazione sul telefono cellulare dove i dati saranno scaricati e visibili meglio. Questo piccolo aggeggio è utilissimo per le persone che fanno attività sportiva, ma anche per quelle che vorrebbero iniziare a farne poiché da un quadro generale e completo del corpo.

Il fitness watch o fitness tracker, in base al modello e alla tipologia, sono in grado di monitorare:

battito cardiaco;

qualità e la quantità di sonno;

respirazione;

saturazione;

calorie bruciate;

passi percorsi;

livelli di stress del corpo;

varie attività fitness che si possono fare quali yoga, corsa, bici, nuoto, cardio, ecc.

Grazie a questo comodo e pratico oggetto sarà possibile impostare degli standard minimi di attività che si vuole compiere quotidianamente. Ogni volta che il dispositivo rivelerà un’eccessiva sedentarietà lo farà presente e così invoglierà ad essere più attivi.

Inoltre i modelli più versatili, oltre a segnare l’ora ed il giorno, permettono anche di facilitare la vita in quanto tramite il fitness watch è possibile:

effettuare un pagamento contactless;

ascoltare musica con l’ausilio di cuffie bluetooth;

rispondere alle chiamate;

ricevere notifiche di messaggi, email o altro;

rispondere ai messaggi con frasi preimpostate.

C’è da dire però che questi dispositivi, spesso, non sono precisi al 100%. Comunque è innegabile l’aiuto che riescano a donare alle persone che lo posseggono.