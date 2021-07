Per una cena a lume di candela con ospiti in terrazza o in barca, ci vorrebbe qualcosa di gustoso che possa essere preparato anche in anticipo. Abbiamo già scritto sulle nuove tartare estive (ecco l’articolo con le ricette) che hanno il pregio di non impegnarci troppo in cucina e lasciarci il tempo di conversare con gli ospiti. Ovviamente a base di pesce, il re della tavola estiva. Ecco le polpette di tonno fresco facilissime da preparare anche in barca. Grazie alla ricetta dello chef Antonio Stabellini della Fishing Academy & Cuisine, scovata da Noi del team di ProiezionidiBorsa.

Le polpette di tonno arrivano dalla Sicilia

Navigando sulla costa siciliana è facile trovare una grande abbondanza di tonno e pesce spada, due pesci che sono sempre ottimi cucinati in modo semplice, alla griglia o alla brace, cosparsi da un filo d’olio e un trito di aromi. Ma queste preparazioni sono sempre da fare al momento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo piatto può essere invece preparato anche in anticipo e gustato tiepido o freddo, accompagnato da un gazpacho. Ecco la ricetta per 6 persone.

Un impasto morbido e ricco di aromi

Tagliamo a dadini col coltello 1 kg di polpa di tonno. Possiamo richiedere al pescivendolo dei ritagli o la parte del pesce più vicina alla coda, questo ci farà senz’altro risparmiare.

Schiacciamo 500 grammi di patate lesse, mischiamo gli ingredienti e aggiustiamo i sapori aggiungendo un po’ di pangrattato, due cucchiai di parmigiano, due cucchiai di cipolla disidratata, un cucchiaio di prezzemolo tritato e mezzo cucchiaio di scorza di limone grattugiata. A piacere aggiungiamo un pizzico di aglio secco, pinoli e uvetta.

Ecco le polpette di tonno fresco facilissime da preparare anche in barca

Lavoriamo bene l’impasto prima di formare le polpette. Poi disponiamole sulla teglia del forno e cuociamo in forno a 180° per circa 10 minuti.

Possiamo anche dorarle in padella a fuoco coperto con un filo d’olio, fino a farle diventare dorate.

Possiamo impiegare anche altre varietà di pesce per questa ricetta, purché la polpa sia molto compatta.

Serviamo con un gazpacho spagnolo, frullando per ciascun commensale due pomodori freschi e spellati, mezzo cetriolo, un cucchiaio di cipolla, mezzo peperone rosso, un cucchiaio di basilico, sale e pepe.