Tommaso Zorzi ha festeggiato i suoi 28 anni, ecco cosa ha indossato per la maxifesta

Tommaso Zorzi, ex concorrente del GF VIP, ha festeggiato i suoi 28 anni con una grande festa a Milano. Ospiti anche Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Giulia Salemi, che solo qualche giorno prima ha festeggiato il suo di compleanno. Ma cosa ha scelto di indossare Zorzi per il party a tema?

Un weekend di festeggiamenti a Milano. Tommaso Zorzi ha compiuto 28 anni e di certo non poteva che farlo in grande stile. E così ha organizzato una maxifesta piena di vipponi, tra cui Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Giulia Salemi. All’appello

mancava però Aurora Ramazzoti, neo mamma di Cesare, che durante il party ha mandato un video messaggio a Zorzi facendogli gli auguri.

Il tema del party

Come le vere feste dei vip, anche quella di Zorzi aveva un tema. Il tema dell’evento era “Total black o color flash”. La tavola era divisa a metà e ogni ospite poteva decidere da quale lato sedersi: nel black o nel color. L’allestimento dell’evento non poteva che essere curato da una delle event planner più desiderate dal mondo dello spettacolo: Alessandra Grillo, nota soprattutto per aver organizzato il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni.

Tommaso Zorzi ha festeggiato i suoi 28 anni

Una grandissima festa che ha visto riuniti moltissimi personaggi dello spettacolo. Tommaso Zorzi infatti nel tempo ha instaurato diversi rapporti di amicizia con diverse persone dello show-biz. E non sembra essere nemmeno una persona molto rancorosa dato che al party era presente anche Tommaso Stanzani, ex fidanzato del conduttore e influencer.

Cosa ha indossato Zorzi per l’occasione?

Cosa avrà indossato il re della festa? Zorzi per l’occasione ha scelto di strizzare l’occhio al tema “Total black o color flash”. Infatti ha indossato un blazer, firmato MSGM, doppiopetto in fresco lana nero, con stampa artigianale “pineapple” a contrasto su fronte e retro, e pantalone coordinato. Sotto ha indossato una canottiera a costine effetto tie-dye sui toni del verde e del bianco. Grande ospite della serata Marcella Bella, nota cantante italiana. E così Tommaso Zorzi ha festeggiato i suoi 28 anni in grande stile con un look MSGM.