Fioriture delle ortensie abbondanti e rigogliose: ecco 6 segreti per avere fiori in giardino fino a ottobre

Vuoi avere balconi e giardini fioriti per tutta l’estate? Ecco come avere bellissime ortensie fiorite con i semplici trucchi dei vivaisti.

Non tutte le piante sono delicate ed hanno bisogno di perenni cure e attenzioni, alcune tipologie sono piuttosto semplici da coltivare. Non si tratta solo delle piante grasse, ideali per chi non ha uno sviluppato pollice verde, ma anche di altre tipologie ornamentali. Chi non ha molto tempo da dedicare al giardinaggio, e non vuole rinunciare ad avere balconi fioriti, potrà scegliere l’erica, il geranio e la lavanda. Un’altra pianta che cresce senza particolari e continue cure è l’ortensia, originaria del Giappone, ma ormai diffusa in varie parti del Mondo. Quella in vaso può raggiungere anche 3 metri d’altezza, mentre la tipologia rampicante anche 15 metri. La sua particolarità sono proprio i suoi fiori sferici bellissimi e di svariati colori, che possono cambiare tonalità in base al tipo di terreno.

Come avere fioriture delle ortensie abbondanti e rigogliose in pochi gesti

Pochi sanno che se coltiviamo le ortensie su un terreno con determinate caratteristiche è possibile cambiare il colore dei fiori. Alcune varietà vengono infatti influenzate dal tipo di terra e dal livello di acidità. Per ottenere delle infiorescenze tendenti al blu il pH deve essere acido e ricco di alluminio, mentre diventano rosa se il terreno è alcalino. Le ortensie bianche, invece, mantengono negli anni il loro colore originario. Ma il tipo di terreno non è un fattore che influenza unicamente il colore delle fioriture, ma garantisce anche uno sviluppo sano e florido.

Sia in terra che in vaso sarebbe meglio utilizzarne uno di tipo argilloso, con un substrato che impedisce ristagni, come argilla espansa, evitando quelli sabbiosi e compatti. Anche se facili da coltivare, per avere fioriture delle ortensie abbondanti e rigogliose bisogna innaffiarle spesso d’estate e vaporizzare sulla chioma. Questo particolare passaggio aumenterà il numero di fiori fino all’autunno. Altro dettaglio da non sottovalutare è il punto in cui decidiamo di posizionarla. Ha bisogno di luce, ma non del sole diretto, quindi, predilige le zone in semi ombra, al massimo poche ore al mattino di luce diretta. È una pianta molto resistente al freddo, quindi possiamo tenerla fuori casa d’inverno, ma patisce il caldo eccessivo, sopra i 20 gradi potrebbe non fiorire.

Concime e potatura

Un trucco da vivaista per farle crescere robuste è l’uso del concime, dovrà essere bilanciato ma ricco di sostanze nutritive come azoto, fosforo, potassio e magnesio. Possiamo usarne uno specifico liquido, dello stallatico maturo, oppure prepararlo in casa con del lievito di birra diluito. Aggiungiamolo solo in primavera e fino alla fine dell’estate, poi la pianta in inverno andrà in riposo vegetativo. Infine, non scordiamo di potarla, quindi tagliamo i rami vecchi sopra le nuove gemme, stimoleremo la fioritura sui rami più giovani.