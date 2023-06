Favolose piante rampicanti più altre idee per schermare la ringhiera di un balcone e arredarlo anche se stretto

Le temperature che aumentano ci spingono a voler stare più tempo all’aria aperta e a sfruttare maggiormente anche balconi e terrazzi. Spesso a dissuaderci dal trascorrervi del tempo è il fastidio che ci provoca la mancanza di privacy, talvolta infatti siamo sotto la vista diretta di dirimpettai e vicini. Coprire la ringhiera per nascondersi dagli sguardi altrui, quindi, diventa una necessità per godere indisturbati dei propri balconi. Esistono diverse soluzioni per farlo e per non compromettere l’estetica del terrazzo, vediamo quali.

Che sia lungo e stretto, piccolo o ampio, il nostro balcone è uno spazio per rilassarci all’esterno, magari mentre si sorseggia un drink fresco. Oppure lo si può utilizzare anche per cenare all’aria aperta di sera. In ogni caso, qualunque sia il suo uso, importante starvi serenamente senza sentirsi esposti in pubblica piazza. Per evitarlo possiamo sfruttare delle favolose piante rampicanti più altre idee per schermare la ringhiera e che terranno al riparo la nostra privacy.

Riempire di verde il balcone salva la privacy

Posizionare delle piante sul balcone indubbiamente lo abbellisce. Tante le varietà da poter scegliere, alcune anche resistenti al sole. Se volessimo però sfruttarle come copertura, ci converrà optare per quelle rampicanti, maestose ma anche in grado di non lasciar filtrare sguardi indiscreti. Potremmo collocare i loro vasi a ridosso della ringhiera per farle aggrappare alla stessa. Oppure acquistare delle fioriere dotate di griglie sulle quali consentire alla pianta di estendersi. Questa scelta ha un doppio vantaggio, non solo consente di non appesantire la ringhiera, ma innalza anche la copertura al di sopra della stessa. Inoltre, potremmo sfruttarla anche al posto del divisorio se il nostro balcone è comunicante con quello del vicino.

Una meravigliosa pianta rampicante è il ficus pumila, sempreverde e minuto, ha foglie a forma di cuore più scure verso l’interno. Crescendo tende ad assumere una forma ascendente, dunque da tenere sotto controllo con la potatura. Possiamo però anche puntare su specie che producono una cascata di fiori. È un il caso del solanum jasminoides, comunemente detto gelsomino di notte. Sempreverde dal fogliame lucido e fiori candidi dalla forma stellata che fanno capolino durante tutta la stagione estiva.

Della stessa famiglia, il sempreverde jasminum prinulinum, ossia il gelsomino primulino. Produce in primavera ed estate dei deliziosi fiori gialli doppi, ha andamento rampicante e ricadente. Altra pianta interessante, il rincospermo o falso gelsomino, dalla fioritura primaverile delicata ma profumatissima. Ulteriore alternativa il plumbago capensis o gelsomino azzurro. Ha appariscenti fiori azzurri raccolti a mazzetti che lo ricoprono completamente nel periodo estivo.

Favolose piante rampicanti più altre idee per schermare la ringhiera del balcone e non farsi vedere dai vicini

Qualora il nostro balcone non abbia spazio sufficiente per porvi vasi e fioriere potremmo utilizzare un escamotage per ottenere medesimo scopo ed effetto non dissimile. Infatti, si potrebbe pensare di acquistare piante e siepi artificiali disposte in rotoli da ancorare alla ringhiera servendosi di fascette. Oppure, si può valutare di coprire la ringhiera con teli frangivista di tessuti in grado di trattenere anche il calore dei raggi solari per non farlo penetrare in casa. Il che permette di risparmiare sulla bolletta del condizionatore, al pari del collocare dei tendaggi che coprono anche dagli sguardi dei vicini dei piani superiori. In sostituzione delle tende, naturalmente, possiamo anche servirci di un ombrellone fissato a un tavolino.

A seconda dello stile dell’abitazione poi potremmo valutare anche pannelli frangivista in altri materiali. Ne esistono infatti in PVC e alluminio per design contemporanei. Per quelli più classici invece perfetti quelli in legno. A proposito di questi ultimi potremmo anche valutare una soluzione fai da te. Invece di acquistare i pannelli, potremmo addossare alle ringhiere dei pallet in verticale e porvi sopra delle fioriere contenenti le piante. Altresì, collocandoli orizzontalmente negli angoli del balcone e ponendovi dei cuscini al di sopra potremmo creare dei divanetti carini che ci collochino perfettamente dietro le coperture utilizzate. Infine, anche dei frangivista di cannicci potrebbe assolvere allo scopo nonché abbellire il nostro balcone. Infatti, come abbiamo visto, privacy ed estetica si combinano scegliendo elementi che, oltre a coprire, arredino con stile.