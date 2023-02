Fino a 323 euro di multa e 5 punti patente in meno se non si porta in auto questo importante foglio

Il Codice della Strada è l’insieme delle regole che tutti gli automobilisti devono seguire durante la circolazione stradale. In esso sono riportate anche tutte le conseguenze cui gli automobilisti che non seguono alla regola i dettami normativi dello stesso Codice, possono subire. E parliamo di multe e sanzioni pecuniarie ed amministrative.

Alcune regole però oltre ad essere spesso disattese, altrettanto spesso sono sconosciute ai più. A tal punto che molti automobilisti non sanno i rischi che corrono e soprattutto non sanno che con alcune attenzioni si possono evitare multe e perdita di punti sulla patente di guida.

Fino a 323 euro di multa e 5 punti patente decurtati, anche la cintura è importante

Anche se per alcuni automobilisti il Codice della Strada sembra solo un insieme di norme vessatorie, dietro ha uno spiccato orientamento alla sicurezza stradale. Le multe a cui un automobilista può essere assoggettato altro non sono che gli effetti dei comportamenti contrari alla sicurezza durante la circolazione stradale.

Eccesso di velocità, guida sotto l’effetto di alcol e droghe o mancato rispetto della segnaletica. Sono le tipologie di violazioni più diffuse e più sanzionate. E forse sono quelle più conosciute dagli automobilisti. ma anche il non indossare la cintura di sicurezza produce multe e sanzioni amministrative. Fino a 323 euro di multa e 5 punti patente decurtati sono ciò che il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza può portare in dote al trasgressore. Perché il Codice della Strada oltre che guardare alla sicurezza generale, guarda anche alla sicurezza dello stesso trasgressore.

Non tutti gli automobilisti sono costretti ad indossare le cinture di sicurezza

La cintura di sicurezza è uno dei principali strumenti di sicurezza durante la circolazione stradale. Le cinture di sicurezza salvano la vita in caso di incidente stradale, questo è senza dubbio una certezza. E come dicevamo in premessa, la sicurezza è un fattore preponderante del Codice della Strada, a tal punto che chi non si attiene rischia quelle pesanti sanzioni prima citate. Ci sono soggetti che possono essere esonerati dall’indossare la cintura. Per esempio le donne in attesa.

Infatti per la futura mamma, nel caso di situazioni particolari della gravidanza, la cintura di sicurezza può arrecare danno al nascituro. E se il ginecologo lo certifica, le cinture di sicurezza possono non essere allacciate. Ma serve portare dietro durante la circolazione (anche se non guida la futura mamma), il certificato medico del ginecologo. In assenza di certificato, non si può giustificare la violazione. Anche in questo caso tutto deve essere certificato. Sono esonerati dall’obbligo di circolare con le cinture allacciate, i soggetti affetti da malattie particolari, ma solo se hanno con loro il certificato rilasciato dalle ASL.