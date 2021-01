Al via le domande per ricevere fino a 2.000 euro dall’INPS per figli studenti con ISEE oltre i 40.000 euro. A partire dal 27 gennaio 2021 sarà possibile inviare le richieste all’Ente previdenziale unicamente per via telematica tramite compilazione di un modulo. Accedendo al portale ufficiale dell’INPS il richiedente troverà alla voce “Inserisci domanda” il modulo in cui già compaiono i propri dati. Dovrà semplicemente aggiungere un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica e il codice IBAN. In mancanza di conto corrente bancario o postale, potrà indicare il numero di una carta prepagata valida alla ricezione di bonifici dalla Pubblica amministrazione.

In precedente articolo la Redazione ha spiegato ai Lettori “Come richiedere aiuti economici per figli studenti nel 2021”. Ciò perché il carico delle spese che gravano sui portafogli dei genitori aumenta notevolmente man mano che i figli avanzano con gli studi. I costi da sostenere per la frequentazione di corsi universitari sono spesso molto alti perché presuppongono lo spostamento in altre città. Pertanto potrebbe risultare assai vantaggioso ricevere fino a 2.000 euro dall’INPS per figli studenti anche con ISEE oltre i 40.000 euro. Si tratta di borse di studio che l’INPS conferisce in riferimento all’anno accademico 2018/2019 ad alcuni studenti. L’importo minimo delle misure premiali è pari a 1.000 euro e riguarda i corsi di specializzazione cui lo studente si iscrive dopo il conseguimento della laurea.

Fino a 2.000 euro dall’INPS per figli studenti anche con ISEE oltre i 40.000 euro

Gli assegni di importo pari a 2.000 euro spettano invece agli studenti che frequentano corsi di laurea triennale o magistrale. Le borse di studio raggiungono anche gli studenti di Conservatori, Istituti musicali e Accademie di belle arti. Per partecipare al concorso è necessario il conseguimento dei crediti previsti dall’anno accademico e una media ponderata di 24/30. Invece per le borse relative a corsi post lauream occorre invece il possesso di una votazione non inferiore a 92/110. Per quanto concerne i requisiti reddituali bisogna considerare il punteggio corrispondente alle fasce di reddito ISEE in cui rientra il richiedente. Ad esempio fino a 8.000 euro l’INPS riconosce 14 punti, entro la soglia dei 32.000 euro 6 punti, e 2 punti per redditi superiori ai 40.000. Per ulteriori informazioni rimandiamo i Lettori al bando presente sul portale INPS.