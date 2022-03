La legge non ammette ignoranza. Dunque guidare un veicolo in maniera non corretta può portare a conseguenze anche gravi. Alcune infrazioni infatti comportano il pagamento di multe più o meno salate, come abbiamo già visto in passato ad esempio per moto e auto sprovvisti di questo dispositivo. Alcune effrazioni possono addirittura comportare sanzioni penali. Ma non sono queste le uniche conseguenze di un comportamento scorretto mentre si guida.

Il tesoretto iniziale

Infatti potremmo vedere i punti della patente azzerati secondo il nuovo codice infrangendo delle regole che a prima vista possono sembrare banali. Ebbene tutti i patentati partono con un “tesoretto iniziale” di 20 punti. I più virtuosi lo possono anche rimpinguare con dei punti extra se non si commettono errori. Tuttavia ritrovarsi con il saldo azzerato è molto più facile di quello che si pensa. Dunque, con il prezzo della benzina alle stelle come in questo periodo è auspicabile viaggiare in auto sempre a pieno carico. Ma se, per caso si viene fermati in 5 in un auto omologata per quattro passeggeri non solo scatterà la sanzione pecuniaria, ma vedremo anche decurtato il nostro saldo punti.

Punti della patente azzerati secondo il nuovo Codice della Strada commettendo questi errori ma ancora non tutti lo sanno

In un momento di distrazione ci potremmo trovare anche a rispondere ad una chiamata al cellulare o ancor peggio ad un messaggio. Questa è una situazione assolutamente da evitare perché aumenta esponenzialmente il rischio di incidenti. Nel caso venissimo “beccati” con il nostro smartphone vedremmo volare via un cospicuo numero di punti in una volta sola. Diventano dieci i punti che svaniscono quando si superano i limiti di velocità di parecchi chilometri all’ora. E lo stesso numero si può perdere in una sola volta in caso di un percorso fatto contro mano.

Infine quello che sono solo in pochi a sapere è che per i neopatentati il taglio dei punti, in caso commettano delle infrazioni che lo prevedono, è esattamente raddoppiato.

Seguendo un corso presso le scuole guida si potranno recuperare i punti persi. Con 12 ore di lezione infatti ne vengono riaccreditati 6 in caso di patente di tipo B. Ne servono invece 18 di ore di scuola per le patenti di grado superiore.

