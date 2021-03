Fino a 1000 euro di multa se si lava l’auto. Ecco perchè e come evitare la sanzione

È difficile farsi una ragione se si è sanzionati semplicemente per aver portato la propria auto in autolavaggio. Ebbene è quello che sta succedendo a molte persone in questi giorni. Dunque fino a 1000 euro di multa se si lava l’auto, ecco come evitare la sanzione.

Non tutti sanno che in alcune situazioni è vietato portare la propria auto a lavare. Questa informazione appare fondamentale da conoscere in questo particolare momento storico. Ebbene, pochi sanno che, ad esempio, se ci si trova in zona rossa è vietato lavare la propria macchina. In accordo alla normativa vigente le sanzioni sono dai 400 ai mille euro di multa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Autolavaggi

Ci si chiede allora perché consentano agli autolavaggi di rimanere aperti? Il motivo è che, in base all’ultimo DPCM, gli autolavaggi identificati dal Codice ATECO 45.20.91 rientrano fra le attività produttive “necessarie a garantire un servizio di assistenza a chi deve spostarsi per lavoro o altre necessità”. Sono autorizzati ad usufruire del servizio del lavaggio auto figure come i tassisti, gli autisti di mezzi NCC (Noleggio con conducente), i sanitari e gli operatori delle pompe funebri.

Lavaggio fai da te

Purtroppo, decidere di lavare la propria auto da soli non è un’alternativa perseguibile. Infatti, l’articolo 15 del Codice della Strada sancisce il divieto di lavare i veicoli su strada o in zone private, tanto in città quanto in campagna. Questo perché adoperare l’acqua ed il sapone inevitabilmente produce lo scarico di sostanze inquinanti nel terreno.

Fino a 1000 euro di multa se si lava l’auto ecco come evitare la sanzione

La soluzione? Se non vogliamo rinunciare a lavare la macchina una soluzione per evitare problemi e multe esiste. Possiamo optare per il lavaggio a secco adoperando prodotti disponibili in commercio. Questi prodotti sono infatti in grado di detergere le superfici delle macchine senza necessitare di alcun risciacquo dopo l’applicazione. Non c’è alcun rischio di graffiare la carrozzeria in quanto le sostanze sollevano lo sporco e lo mantengono in sospensione. Dunque basterà passare un panno di microfibra imbevuto del prodotto scelto sulla nostra auto. I costi oscillano fra i 10 ed i 20 euro. Questa tecnica non sostituisce un autolavaggio, ma è l’unica alternativa perseguibile per non rinunciare ad un’auto igienizzata in tempi di divieti.

Il consiglio

Un consiglio prima di spalmare il prodotto è bene assicurarsi di aver pulito la carrozzeria da residui solidi come piccoli sassolini, legnetti o aghi di pino.

Dunque svelato l’escamotage: fino a 1000 euro di multa se si lava l’auto, ecco come evitare la sanzione.

Approfondimento

Multe salatissime per auto e moto sprovviste di questo dispositivo