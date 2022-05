Oggi vogliamo condividere con i nostri Lettori una ricetta semplice economica e gustosa ed al tempo stesso originale. Si può gustare sia calda che fredda. Si può cuocere tanto in padella quanto in forno. Una preparazione adatta a chi è attento alla linea ma anche ai vegetariani.

Ebbene è questo il piatto jolly dell’estate, ovvero la frittata di peperoni. In questa stagione dove questi ortaggi sono al massimo del loro splendore questa è una ricetta assolutamente da provare.

Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono;

2 peperoni rossi di medie dimensioni;

4 uova;

1 cipolla bianca;

60 gr di parmigiano grattugiato;

olio di oliva;

sale e pepe quanto basta.

Suggeriamo di optare per i peperoni rossi sia per l’effetto visivo finale che per la dolcezza del gusto che li caratterizza. Dunque si comincia lavando e tagliando a metà i peperoni. Quindi eliminiamo il picciolo, i semi ed i filamenti bianchi che sono al loro interno. Questa operazione va fatta con attenzione in quanto queste parti dell’ortaggio hanno un sapore amarognolo se cotti e possono rovinare il risultato finale del piatto. Infine tagliamo i peperoni puliti a strisce.

È questo il piatto jolly dell’estate che fa da antipasto e da secondo ed è adatto anche ai vegetariani

A parte peliamo la cipolla, laviamola e riduciamola in striscioline sottile. Poi versiamo in una padella antiaderente un filo di olio con la cipolla sminuzzata e lasciamola appassire. Quindi uniamo i peperoni e regoliamo di sale e pepe. Copriamo e lasciamo stufare per una ventina di minuti girando di tanto in tanto. Trascorso il tempo, scopriamo e facciamo evaporare i succhi fuoriusciti dagli ortaggi alzando la fiamma. Non appena i peperoni saranno rosolati, basterà qualche minuto, spengiamo il fuoco. Lasciamo infine che il preparato si intiepidisca.

In una ciotola rompiamo le uova e incorporiamo con il parmigiano grattugiato. Aggiungiamo un pizzico di sale e una spruzzata di pepe. Quando i peperoni saranno tiepidi uniamoli alle uova. Non ci resta che l’ultimo passaggio della cottura. Se si vuole farla in forno versiamo il tutto in una teglia foderata di carta forno per evitare si attacchi sul fondo. Quindi impostiamo la temperatura a 180° ed inforniamo per 20 minuti. In alternativa riprendiamo a padella antiaderente adoperata precedentemente. Ungiamo il fondo. Versiamo il composto e lasciamo cuocere per circa 7 minuti per lato con il coperchio.

Questo piatto si può mangiare anche freddo e conservare in frigorifero per 24 ore.

Lettura consigliata

I 3 segreti per preparare una pasta fredda sempre al dente e mai attaccata più 5 condimenti originali deliziosi