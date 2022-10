Fino a 1.700 euro di aumento RCA con un sinistro in classe bonus-malus uno

La polizza RCA è quella obbligatoria per poter circolare con la propria auto in strade pubbliche o aperte al pubblico. In Italia si discute di riforma della RCA, soprattutto per quel che concerne il meccanismo bonus-malus. La classe di merito è il fattore determinante di questo meccanismo. In base alla classe di merito si paga il premio assicurativo. Ogni sinistro si sale di due classi, mentre ogni anno trascorso senza sinistri si scende di una. Ma il periodo di osservazione per determinare il corrispettivo dovuto per una polizza RCA è di 5 anni. Significa che le conseguenze in termini di prezzo da pagare (cd premio) si estendono per un lustro.

Fino a 1.700 euro di aumento RCA con un sinistro in classe bonus-malus 1

Come dicevamo il premio assicurativo da pagare per assicurare l’auto e poter circolare sulle strade italiane è basato sulla classe di merito. In totale le classi sono 14. Chi ha assicurato la prima volta un’auto entra in classe 14. L’automobilista più virtuoso è quello che scende in classe 1. Per arrivare in classe 1 come evidente per quanto detto prima, bisogna stare quattordici anni senza causare un sinistro. Parliamo naturalmente di sinistri per colpa propria, perché i sinistri di cui si è soltanto vittima non incidono sulla classe bonus-malus. Ogni qualvolta invece si causa un sinistro per cui si utilizza l’assicurazione per il risarcimento del danno alla vittima, la polizza sale di due classi.

L’aumento per chi sfrutta l’assicurazione spesso è superiore al danno

Studi recenti hanno messo in luce il fatto che a volte utilizzare la polizza RCA per risarcire il danno causato in un sinistro è controproducente. Come dicevamo la polizza RCA come importi, si basa sulla classe di merito e sulla cosiddetta sinistrosità pregressa negli ultimi cinque anni. Sono gli anni oggetto dell’attestato di rischio. Un altro fattore determinante però è la zona di residenza, perché da Regione a Regione il premio da pagare varia. Per esempio un cittadino della Basilicata con la stessa classe di merito e con lo stesso veicolo di un cittadino della Campania, paga molto di meno come premio assicurativo anche alla medesima compagnia assicurativa.

Quando evitare di usare l’assicurazione RCA conviene

Per questo, studi alla mano, anche un solo sinistro causato da chi è in classe uno da oltre due anni, in Campania, può costare anche 1.700 euro. Il conteggio tiene conto di ciò che il responsabile del sinistro pagherà in più sulla polizza per 5 anni. Nonostante torni in classe uno dopo due anni dal sinistro, l’automobilista pagherà comunque di più per via di quella macchia sull’attestato di rischio. In media in Italia, è pari a 700 euro l’aumento medio stimato. Per quanto detto, potrebbe essere spesso, una scelta migliore, il risarcimento senza utilizzare l’assicurazione. Soprattutto se l’entità dei danni riportati dalla vittima è irrisoria. C’è da contenere fino a 1.700 euro di aumento RCA infatti.

