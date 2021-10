Fino a 1.350 euro netti al mese per questi 1.479 posti di lavoro e 2.458 euro per altri 440. Ecco i bandi di concorso e i requisiti richiesti

Moltissimi degli ultimi concorsi pubblici banditi erano per laureati, quindi tanti attendono che esca qualcosa per chi ha il solo diploma. Ebbene, all’orizzonte ci sono ben due bandi in uscita entro la fine del 2021, dove poter partecipare con il semplice diploma. Cosa prevedono? Fino a 1.350 euro netti al mese per questi 1.479 posti di lavoro e 2.458 euro per altri 440. Quali sono i requisiti richiesti? Ad annunciarlo è stato il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, che ha confermato la possibilità di questi concorsi.

Nello specifico, uno dovrebbe essere per gli agenti di Polizia Penitenziaria, l’altro per le unità a disposizione di Vice Ispettore. A novembre, ci sarà la conferma definitiva circa l’uscita di questi concorsi, in cui si specificheranno: data, requisiti e modalità. Dunque, conviene rimanere aggiornati, in quanto ci sono numerosi bandi in uscita. Infatti, è un periodo davvero proficuo per chi intende lavorare come dipendente statale.

Il numero dei posti messi a concorso per ciascuna categoria. Ecco i bandi di concorso e i requisiti richiesti

Secondo il sindacato di settore, i posti a concorso dovrebbero essere rispettivamente, in seguenti: 1479 agenti di Polizia Penitenziaria e 440 unità di Vice Ispettore. Nel primo caso, i candidati che avranno la meglio, arriveranno a guadagnare circa 1350 euro netti al mese. Per la carica di Vice Ispettore, invece, la somma è considerevolmente più consistente, arrivando fino a 2.458,02 euro mensili. Veniamo, adesso, ai requisiti minimi richiesti, come desunti per analogia dai bandi precedenti riguardanti le medesime figure. Per gli agenti di Polizia Penitenziaria, in particolare, essi sono: idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni di servizio. Poi: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici e il limite di età, tra i 18 e i 28 anni. Infine, il diploma di scuola secondaria di II grado.

Vediamo adesso, quali sono, invece, presumibilmente, i requisiti minimi richiesti per la figura di Vice Ispettore. Anche qui, quelli richiesti per i precedenti concorsi erano: la cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici e diploma di maturità. Per la fascia di età, invece, è previsto un limite massimo più alto, fino a 32 anni, partendo sempre dai 18. In definitiva, è consigliabile stare al passo con le informazioni riguardanti i concorsi pubblici. Infatti, molto probabilmente, a novembre usciranno anche quelli di cui abbiamo appena parlato.