Quante volte ci è capitato di uscire di casa per poi venire assaliti da un atroce dubbio: ma avrò spento i fornelli? Ho chiuso la porta a doppia mandata? E le finestre? Questi dubbi possono essere particolarmente fastidiosi se stiamo partendo per una gita di qualche giorno fuori casa. Ma anche nella quotidianità possono essere fonte di distrazione. Non riusciremo a essere produttivi al lavoro se l’unica cosa a cui stiamo pensando è la porta di casa. Ma come risolvere una volta per tutte questi dubbi? C’è una tecnica sorprendentemente semplice, a costo zero e che richiede pochissimi secondi per scoprire se abbiamo lasciato tutto in ordine in casa.

Se temiamo di aver lasciato i fornelli accesi o la porta aperta basta usare questo trucchetto per ritrovare subito la serenità

Tornare mille volte a ricontrollare se abbiamo spento il gas è controproducente. Non riusciremo comunque a toglierci il dubbio se la nostra mente ci sta giocando brutti scherzi. Inoltre, a volte non è possibile tornare a controllare casa, soprattutto se siamo partiti per un viaggio. Ma allora come fare? Non serve investire in telecamere domestiche sempre puntate sui fornelli o sulla serratura esterna, esiste un metodo molto più semplice. Se temiamo di aver lasciato i fornelli accesi o la porta aperta basta usare questo trucchetto per ritrovare subito la serenità. Vediamo di che cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Facciamo una foto ai fornelli e registriamo un video mentre chiudiamo a chiave la porta

La soluzione è molto semplice. E per metterla in atto basta uno strumento che abbiamo sempre in tasca: il telefonino. Per toglierci una volta per tutte ogni dubbio, basta registrarci mentre spegniamo i fornelli, chiudiamo le finestre, o giriamo la chiave nella toppa. È una soluzione semplicissima e che richiede pochi secondi. Così quando saremo fuori casa, e ci assalirà il dubbio di non aver chiuso la porta a chiave, potremo rivedere il video e ritrovare subito la serenità mentale.

Possiamo usare lo stesso trucchetto anche in altri ambiti

L’idea di registrare un video o fare una foto che testimonia che abbiamo fatto qualcosa può tornare utile anche in altri ambiti. Quante volte ci è capitato di non ricordarci dove abbiamo parcheggiato la macchina? O dove abbiamo nascosto dei contanti o delle chiavi? Il trucchetto del cellulare può tornare utile anche in questi casi. Finalmente non dovremo più uscire di casa con la preoccupazione di aver dimenticato qualcosa di essenziale.

Può capitare a tutti di essere smemorati, ma questo inconveniente è più comune dopo i 50 anni. Per questo è importante mantenere la mente al top, anche con una dieta sana, come consigliamo in questo questo articolo “Ecco i cibi migliori per mantenere mente e memoria attiva dopo i 50 anni”.